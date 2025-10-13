8° Ciclo dei comitati itineranti  Il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica incontra l’Unione dei Comuni “Valle Del Belice”

Il prossimo 14 ottobre a Poggioreale, con i Comuni dell’Unione “Valle Del Belice” (Partanna, Santa Ninfa, Gibellina, Salaparuta e Poggioreale) si riunirà il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Lupo con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, dei vertici provinciali delle Forze di polizia, del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani e dei Sindaci dell’Unione.

Sarà l’ottavo CPOSP tenuto nelle città della provincia dopo Salemi, Alcamo, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Marsala, Unione dei Comuni Elimo Ericini e Calatafimi – Segesta.

Continua l’impegno nel manifestare e rafforzare la vicinanza delle Istituzioni e la partecipazione del territorio.