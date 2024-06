81° Open d’Italia presented by Regione Emilia-Romagna: Wiebe al comando, E. Molinari e Pavan noni

A Cervia l’americano resta da solo in vetta, il tedesco De Bruyn lo tallona. Celli rimonta, ora è 23° davanti a Manassero e De Leo, entrambi 34.i

Spettacolo, bel gioco, sorprese e tanto pubblico nel secondo round dell’81° Open d’Italia presented by Regione Emilia-Romagna. Lo statunitense Gunner Wiebe è rimasto da solo al comando con 133 (64 69, -9) colpi sul percorso dell’Adriatic Golf Club (par 71) di Cervia dove precede di misura il tedesco Yannik De Bruyn, secondo con 134 (-8), sorpassato nel finale dopo essere stato leader in club house per buona parte della giornata.

Tra gli azzurri ha effettuato un ottimo recupero Edoardo Molinari, risalito dal 31° al nono posto con 137 (69 68, -5), occupato anche da Andrea Pavan (137 – 64 73), che ha perso la leadership in un giro in cui non si è ripetuto come nel primo turno.

Sono in terza posizione con 135 (-7) il sudafricano Brandon Stone, lo svedese Marcus Kinhult, lo spagnolo Adrian Otaegui e il danese Sebastian Friedrichsen, in vetta dopo 18 buche con Pavan e Wiebe. Subito dietro, settimi con 136 (-6), l’indiano Shubhankar Sharma e il canadese Aaron Cockerill.

Sono rimasti in gara altri sette azzurri tra i quali Filippo Celli che, con un parziale di 68 (-3) e lo score di 138 (-4), si è portato dal 51° al 23° posto, e note di merito anche per Gregorio De Leo, 34° con 139 (-3), che ha guadagnato 65 posizioni. Stesso score per Manassero, piuttosto altalenante e che ha girato nel 71 del par, e un colpo in più per Jacopo Vecchi Fossa, 45° con 140 (-2). Guido Migliozzi e Lorenzo Scalise, 74.i dopo un turno, sono 56.i con 141 (-1) insieme ad Aron Zemmer.

Deludenti i due Masters Champiosn in gara: lo statunitense Patrick Reed, 45° con 140 (-2), e l’inglese Danny Willett uscito al taglio (84° con 143, +1).

Andrea Pavan ha realizzato un 73 (+2) con due birdie e due doppi bogey: “Non ho offerto la prova mostrata nel primo round – ha detto – ma ho tirato anche buoni colpi. Un po’ di sfortuna alle buche 9 e 17, è stata una giornata certamente più complicata dove ho faticato un po’ a mettere la palla vicino all’asta. Mancano ancora due giri, resto soddisfatto e concentrato per i round finali”.

Determinato Edoardo Molinari: “Ho giocato abbastanza bene su un campo ancora più difficile rispetto al primo round. E’ stato un buon giro con bandiere davvero molto nascoste. Adesso c’è il week-end e darò il massimo per ottenere il miglior risultato possibile”.

Motivato anche Filippo Celli: “Sono molto contento della prestazione, ma ho pagato a caro prezzo in entrambi i giri un paio di colpi sbagliati. Da inizio stagione alcune mie buone prestazioni non hanno avuto il giusto riscontro numerico: non è un problema di gioco, ma solo questione sul campo di avere pazienza e pensare positivo. E’ quello che ora sto facendo e mi auguro di essere ripagato presto dai risultati”.

Gunner Wiebe, 35 anni, che ha giocato gare sul PGA Tour e sul Korn Ferry Tour, ha segnato un parziale di 69 (-2) con tre birdie e l’unico bogey su 36 buche. Punta a divenire il secondo americano a imporsi nell’Open dopo Billy Casper (1975).

Il taglio, caduto a 141 (-1), ha lasciato in gara 68 concorrenti che si contenderanno il montepremi di 3.250.000 dollari, con prima moneta di 552.500 andranno al vincitore.

Gli spettatori – Sono stati 4.500 gli spettatori che hanno seguito il torneo nel secondo round, dopo i 4.000 della prima giornata, per un totale di 8.500 presenze complessive.

A Roberto Zappa la Pallina d’Oro AIGG/Targa Fulvio Golob – Roberto Zappa, Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Dilettanti Femminile, ha ricevuto la Pallina d’Oro AIGG/Targa Fulvio Golob. Il riconoscimento dell’Associazione Italiana Giornalisti Golfisti premia il personaggio che maggiormente si è distinto nel panorama del golf italiano per meriti agonistici, tecnici o manageriali.

Stefano Cazzetta, Presidente AIGG, ha consegnato la targa a Zappa nel corso della cerimonia di premiazione, che si è tenuta nel Media Center dell’81° Open d’Italia presented by Regione Emilia-Romagna, alla quale è intervenuto il Presidente della Federazione Italiana Golf Franco Chimenti “per un momento tra i più significativi, in cui si premia chi veramente merita”, come ha sottolineato. Al tavolo anche Paolo Emilio Pacciani, Consigliere AIGG.

Nel tempo hanno ricevuto l’ambito riconoscimento, tra gli altri, Francesco Molinari, due volte, Edoardo Molinari, Costantino Rocca, Matteo Manassero, Guido Migliozzi e Filippo Celli.

“Impegnati nel verde” – Sabato 29 giugno, alle ore 11:30 nel Media Center del torneo, saranno assegnati i riconoscimenti ai circoli che si sono distinti nell’ambito del programma “Impegnati nel Verde”, in collaborazione tra la Federazione Italia Golf e l’Istituto per il Credito Sportivo. Il riconoscimento ambientale ha il fine di promuovere lo sviluppo ecosostenibile del golf, sensibilizzando circoli e giocatori sulle tematiche ambientali. Oltre ad accompagnare i club verso la “Certificazione ambientale internazionale GEO”, un programma riconosciuto dal CIO e dalle maggiori associazioni che operano nel golf.

Il torneo in diretta su Sky Sport – La competizione viene trasmessa in diretta su Sky Sport Golf (canale 206) e in streaming su NOW con collegamenti ai seguenti orari: sabato 29, dalle ore 13:30 alle ore 18:00; domenica 30, dalle ore 12:30 alle ore 17:30.

Nei giorni di gara, anche uno studio all’interno di Sky Sport 24 per i commenti prima, durante e dopo ogni round, con gli inviati e i commentatori di Sky Sport Golf. Al termine di ogni giornata, in programma anche uno speciale di 13 minuti con le immagini dei colpi più belli e le voci dei protagonisti.

Duplice copertura tv, anche la Rai trasmette l’evento – Duplice copertura televisiva, anche la Rai trasmette l’evento. Domenica 30 giugno, il round conclusivo andrà live su Rai Sport dalle ore 14:45 alle ore 17:30 e integralmente anche su Rai Play dalle ore 12:30. In programma sintesi su Rai Sport sabato 29 alle ore 23.

In palio 2 posti per il The Open, il Major più antico al mondo. Nel Villaggio Commerciale, la Claret Jug – La gara rappresenta un banco di prova importante per i 156 giocatori. I migliori 2 classificati, se non già qualificati, si conquisteranno un posto nel field del The Open, vinto peraltro nel 2018 da Francesco Molinari. Nel Villaggio Commerciale, a disposizione per foto e selfie, anche la celebre Claret Jug, brocca d’argento realizzata nel 1872, tra i riconoscimenti più ambiti da ogni campione di golf.

Ingresso gratuito per il pubblico – L’ingresso per il pubblico all’81° Open d’Italia presented by Regione Emilia-Romagna è gratuito. Necessaria la prenotazione su: www.openditaliagolf.eu .

Golf e molto altro. Il divertimento è assicurato con il Family Open – Una festa di sport e divertimento. Dalle ore 9:00 alle 19:00 i bambini, con il supporto di educatori qualificati CONI e di tecnici federali, possono svolgere discipline e attività ricreative, dinamiche e coinvolgenti come: tennis, padel, scherma, motonautica, mountain bike, dama, rapatennis e vi sarà un simulatore di pesca. Presente anche la Federazione Medico Sportiva Italiana per la divulgazione. Per un Open inclusivo ed entusiasmante, anche per i più piccoli che, grazie all’attrezzatura US KIDS e alle attività propedeutiche proposte, punta a far avvicinare sempre più bambini al mondo del golf.

Prove di golf gratuite con i maestri PGAI – All’ingresso del Villaggio Commerciale i maestri della PGAI sono a disposizione per far provare il golf a tutti coloro che vorranno vivere l’emozione del primo swing. Per chi vorrà, registrandosi sul posto, anche una lezione di 15 minuti.

Informazioni per gli spettatori – Dal 27 al 30 giugno è disponibile un servizio navetta (andata e ritorno) dalla Stazione ferroviaria di Cervia-Milano Marittima (Rotonda Monsignor Mario Marini). Per questa e altre informazioni, visitare il sito www.openditaliagolf.eu .

