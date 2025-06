82° Open d’Italia: ottimo inizio degli azzurri con Laporta 2°, E. Molinari e Pavan 9.i

Il Toscana, all’Argentario Golf Club, è al comando l’inglese Dan Bradbury. Precede di un colpo il pugliese e il norvegese Halvorsen

Ottimo inizio degli azzurri nell’82° Open d’Italia con tre in top ten. Francesco Laporta è al secondo posto con 65 (-5) colpi e Andrea Pavan ed Edoardo Molinari occupano il nono con 67 (-3) sull’impegnativo percorso dell’Argentario Golf Club (par 70) di Monte Argentario (Grosseto), dove è al comando con 64 (-6) l’inglese Dan Bradbury. E sono in alta classifica anche Jacopo Vecchi Fossa e Lorenzo Scalise, 18.i con 68 (-2).

Il leader, 25enne di Wakefield, pro dal 2022, due successi sul circuito, ha segnato sei birdie senza bogey, e precede di un colpo il pugliese e il norvegese Andreas Halvorsen.

In quarta posizione con 66 (-4) il promettente giovane spagnolo Angel Ayora, l’olandese Wil Besseling, il tedesco Marcel Schneider, l’inglese Brandon Robinson Thompson e il neozelandese Kazuma Kobori e tra i sette concorrenti che affiancano Pavan e Molinari si trovano, tra gli altri, gli inglesi Todd Clements e Andy Sullivan, lo scozzese Calum Hill e lo svedese Mikael Lindberg. Ha probabilmente già perso la possibilità di difendere il titolo il tedesco Marcel Siem, 82° con 71 (+1).

Degli altri azzurri hanno ben tenuto Andrea Romano, che come Vecchi Fossa ha appena vinto un torneo sull’Alps Tour, e Luca Memeo, 39.i con 69 (-1), quindi un colpo in più per Luca Cianchetti e Stefano Mazzoli, 63.i con 70 (par). Nella prima giornata dell’evento, che è stata seguita da 2.100 spettatori, non hanno reso come nelle loro possibilità Guido Migliozzi e Filippo Celli, 82.i con 71 (+1), e Renato Paratore, 108° con 72 (+2).

Le interviste

Francesco Laporta: “Ho buone sensazioni e buoni riscontri in campo già da molto tempo. Il mio obiettivo stagionale sta cambiando. Dal mantenimento della carta, ora punto a scalare l’ordine di merito per diventare un giocatore di Major. In quest’ottica, l’Open d’Italia mi offre l’opportunità di puntare a uno dei due posti per il The Open”. Nel suo score sei birdie e un bogey.

Edoardo Molinari: “Un campo equilibrato, che mi aspettavo così e che non ha dato risposte negative neanche con il vento, consentendomi di applicare le mie strategie. Peccato per il bogey in apertura, ma successivamente le cose sono andate per il verso giusto in una giornata positiva”. Per lui quattro birdie e un bogey.

Andrea Pavan: “Sono partito bene con tre birdie sulle prime quattro buche, poi ho commesso qualche errore, mi sono ripreso nel finale e, pertanto, sono abbastanza soddisfatto. Nei momenti di difficoltà sono rimasto calmo, il vento ha reso qualche volta difficile la scelta del bastone, ma ho sempre cercato di non trovarmi in situazioni complicate”. Ha realizzato sei birdie, un bogey e un doppio bogey.

Jacopo Vecchi Fossa: “Sono contento della prestazione. Sono partito con un po’ di tensione, normale in un Open d’Italia, riuscendo comunque a eseguire buoni approcci e a imbucare i putt giusti. Poi ho preso un buon ritmo fino al termine. Essendo il leader dell’Alps Tour sono sicuramente più tranquillo e le ultime gare, tutte andate bene, mi hanno dato maggior consapevolezza. Il campo va rispettato dal tee, consente di attaccare in alcune buche, ma in altre obbliga a difendersi”. Ha segnato tre birdie e un bogey.

Interviste, foto e video sul sito e sui profili social ufficiali: Tutte le interviste ai protagonisti dell’evento, le foto e i video dall’Argentario Golf Club sono on line sul sito www.openditaliagolf.eu e sui profili social dell’Open d’Italia e della Federazione Italiana Golf (Facebook, X, Instagram, LinkedIn, Youtube).

Golf, benessere e prevenzione cardiologica: protocollo d’intesa FIG-ANMCO – Un protocollo d’intesa per promuovere campagne di sensibilizzazione alla prevenzione cardiovascolare anche attraverso la pratica di uno sport, il golf, che fa bene alla salute e si può consigliare a chiunque: comprese le persone cardiopatiche.

È quanto sottoscritto nel Media Center dell’82° Open d’Italia tra la Federazione Italiana Golf, alla presenza del suo Presidente, Cristiano Cerchiai, e dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale dei Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) guidata e rappresentata dal Professor Domenico Gabrielli. Sabato 28 (dalle 9:30 alle 13.30 e dalle 14:30 alle 18:00) e domenica 29 giugno (dalle 10:00 alle 14:00), all’Argentario Golf Club scenderà in campo anche la prevenzione, attraverso spot screening cardiovascolare gratuiti (previa prenotazione) per tutti. L’obiettivo è quello di contribuire a una reale sensibilizzazione, anche avvicinando i cardiologi al mondo del golf per rendere ancora più effettiva la portata dei benefici che questo sport può offrire.

Formula e montepremi – La competizione si disputa sulla distanza di 72 buche, 18 al giorno, con taglio dopo 36 che lascerà in gara i migliori 65 classificati (e i pari merito al 65° posto). Il montepremi è di 3.000.000 di dollari, di cui 552.500 andranno al vincitore.

In palio due posti per il The Open, il Major più antico al mondo. Nel Villaggio Commerciale, la Claret Jug – I migliori due classificati, se non già qualificati, si conquisteranno un posto nel field del The Open (17-20 luglio a Portrush, in Irlanda del Nord), il Major più antico al mondo (la prima edizione si giocò nel 1860) vinto, peraltro, nel 2018 da Francesco Molinari. Nel Villaggio Commerciale, a disposizione per foto e selfie, anche la celebre Claret Jug, storica brocca d’argento realizzata nel 1872, tra i riconoscimenti più ambiti da ogni campione di golf.

Il torneo in diretta su Sky Sport – La competizione viene trasmessa in diretta su Sky Sport Golf (canale 206) e in streaming su NOW. La copertura del torneo sarà integrale. Questi gli orari: venerdì 27 giugno dalle 13:30 alle 18:30. Sabato 28 dalle 12:30 alle 17:00 e domenica 29 dalle 12:00 alle 17:00. Sono in programma, inoltre, aggiornamenti, highlights e collegamenti con ospiti su Sky Sport 24.

Il premio Memorial Franco Chimenti – Il miglior giovane classificato (nato dal 1° gennaio 2000 in poi) dell’Open d’Italia riceverà un premio di 25.000 euro e un riconoscimento golfistico internazionale rappresentato da un trofeo e, più precisamente, da una opera d’arte realizzata dall’artista Pietro Ruffo. È questa l’iniziativa della Fondazione Franco Chimenti (https://fondazionefrancochimenti.org), per proseguire nel solco tracciato dal Professor Franco Chimenti, storico Presidente della Federazione Italiana Golf, che nei suoi 22 anni alla guida del movimento ha sempre creduto nei giovani, presente e futuro anche di questo sport.

Un evento sempre più “Open”. L’ingresso è libero – L’ingresso, per l’82° Open d’Italia, è libero. Necessaria la prenotazione su www.openditaliagolf.eu

Prove di golf gratuite con i maestri PGAI e US Kids Italy – All’ingresso del Villaggio Commerciale, fino a domenica, dalle ore 9:00 alle 18:00, i maestri della PGAI sono a disposizione per far provare il golf a tutti coloro che vorranno vivere l’emozione del primo swing. Per i più piccoli lo staff di US Kids Italy propone giochi, sfide e contest con l’obiettivo di far scoprire la magia di uno sport per tutte le età.

Informazioni per gli spettatori – Per accedere all’82° Open d’Italia, è obbligatorio registrarsi sul portale accrediti, nella home page del sito www.openditaliagolf.eu

Il QR code, ricevuto tramite e-mail a seguito della registrazione, verrà controllato al Welcome Point. Il parcheggio per gli spettatori, ubicato sulla S.P. 161 a circa 1.5 km dall’Argentario Golf Club, è gratuito e aperto dalle ore 7:00 alle 19:00. Inoltre, è disponibile un servizio navette (https://www.openditaliagolf.eu/wp-content/uploads/2025/06/orari-navette-V2.pdf) gratuito da e per: Porto Santo Stefano, Orbetello, Porto Ercole, fino a domenica 29 giugno. Per moto e biciclette è altresì disponibile un parcheggio gratuito a pochi metri dall’ingresso della manifestazione.

Gli eventi extra gara – Numerosi gli eventi degli sponsor nel Villaggio Ospitalità e le attività per il pubblico previste nel Villaggio commerciale, ecco il programma della settimana. Venerdì 27 giugno, alle ore 11:00 (Tenda FIG Villaggio Ospitalità) Consegna attestato Certificazione ISO 20121; alle ore 12:00 (Media Center) Presentazione della Fondazione Franco Chimenti; alle ore 16:00 (Media Center) Consegna Pallina d’oro AIGG a Francesco Laporta. Sabato 28 giugno alle ore 11:30 (Media Center) Presentazione Campagna Comunicazione FIG; alle ore 12:30 (Media Center) Premiazione Circoli “Impegnati nel Verde”; alle ore 17:00 (Lounge Infront Villaggio Ospitalità) Presentazione La Dolce Vita Orient Express. Domenica 29 giugno, alle ore 14:00 Golf Clinic per i vincitori della Road to Italian Open con Roberto Zappa, Direttore Tecnico Squadre Nazionali FIG.

L’Argentario Golf Club – L’Argentario Golf Club vanta 18 buche panoramiche per un totale di 6.218 metri. Il campo si trova in un’area naturale protetta a cinque minuti dalla Riserva Naturale Duna Feniglia. La Laguna di Orbetello, il mare e i pendii di Monte Argentario offrono un panorama di straordinaria bellezza e creano un microclima che consente di giocare a golf in qualsiasi periodo dell’anno. Il percorso è certificato “Agri Cert” bio eco-compatibile e tutti i prodotti usati per la sua manutenzione sono totalmente naturali.

I Partner dell’82° Open d’Italia – L’82° Open d’Italia ha come Partner Istituzionali: Ministero del Turismo, Ministro per lo Sport e i Giovani, Enit e Regione Toscana. E il supporto di: Rolex (Main Sponsor); Fideuram Intesa SanPaolo Private Banking (Official Bank); Enel (Official Sponsor); Kappa (Technical Sponsor); Technogym (Official Training Partner); Mercedes-Benz (Official Car); Poste Assicura, Acqua San Bernardo, Caffè Vergnano, Allegrini, Titleist, Sharp (Official Supplier); La Dolce Vita Orient Express, Tramonto Beach (Special Partner); Gazzetta dello Sport e RTL 102.5 (Media Partner). E il patrocinio di: Comune di Monte Argentario, Comune di Orbetello, CONI e Argentario Golf & Wellness Resort. Official advisor: Infront Italy.

Andreas Halvorsen Ph Federgolf

Edoardo Molinari Ph Federgolf

Francesco Laporta Ph Federgolf