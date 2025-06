82enne derubata nel parcheggio del supermercato: quattro sudamericani arrestati dai Carabinieri

Casalecchio di Reno (BO): I Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno hanno arrestato quattro persone per furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

L’arresto è stato eseguito durante la ricerca degli autori di un furto con destrezza ai danni di una 82enne che si trovava nel parcheggio di un supermercato di Sasso Marconi, dove era andata a fare la spesa. A furto consumato, i soggetti si erano allontanati con la borsa della donna, continuando l’azione criminosa nelle vicinanze, ovvero utilizzando le carte di credito che la vittima custodiva nel portafogli, assieme ai codici segreti per accedere ai servizi bancari. Questo ha consentito ai malviventi di effettuare diversi prelievi fraudolenti per un totale di 2.750 euro. Nel frattempo, la malcapitata si era rivolta ai Carabinieri della Stazione di Sasso Marconi per formalizzare la querela. Durante la redazione degli atti, il Carabiniere che stava ascoltando la donna, ha informato la Centrale Operativa per attivare le ricerche dei soggetti in fuga. Quindi, grazie alle informazioni fornite dall’anziana e alla visione delle immagini di molti sistemi di videosorveglianza, cittadini e privati, i malviventi sono stati rintracciati su una Peugeot 206 dai Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno in corrispondenza della rotonda Marco Biagi. L’autista e i tre passeggeri sono stati identificati in cittadini sudamericani residenti a Milano, di età compresa tra i 34 e i 70 anni. Sottoposti a una perquisizione, sono stati trovati in possesso della refurtiva che è stata restituita alla legittima proprietaria. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, i presunti responsabili sono stati tradotti nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per essere processati con giudizio direttissimo.