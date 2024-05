85 dirigenti medici. Concorso a Ragusa Scadenza ravvicinata

L’Azienda Sanitaria provinciale di Ragusa ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 85 Dirigenti medici.

In particolare sono da coprire i seguenti posti: 4 in Chirurgia generale, 6 in Ortopedia e Traumatologia, 1 in Chirurgia vascolare, 2 in Geriatria, 1 in Otorinolaringoiatria, 5 in Urologia, 20 in Medicina d’emergenza e urgenza, 1 in Radioterapia, 2 in Malattie infettive, 22 in Anestesia e rianimazione, 1 in Medicina trasfusionale, 1 in Genetica medica, 1 in Neuropsichiatria infantile, 2 in Farmacologia e Tossicologia clinica, 4 in Igiene alimenti e della nutrizione, 1 in Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, 5 in Organizzazione Servizi sanitari di base, 6 in Psichiatria.

Per candidarsi, oltre ai requisiti generali previsti dalle legge per partecipare ai concorsi pubblici, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

laurea in medicina e chirurgia;

specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi.

Ai fini della selezione sono previste una prova scritta, una prova orale ed una pratica. Per inviare la domanda di ammissione al concorso c’è tempo fino al 2 giugno 2024. Clicca qui per consultare il bando e conoscere le modalità di invio della domanda

Com. Stam. fonte Informa Giovani