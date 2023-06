8xmille, Linguaglossa. Ristrutturazione del campanile della Chiesa SS. Antonio e Vito

Circa 100mila euro per la messa in sicurezza e il decoro del campanile. La soddisfazione del parroco don Salvatore Blanco: “le campane sono strumento per invitare e radunare la collettività”.

La comunità parrocchiale Santi Antonio e Vito di Linguaglossa riavrà il suo campanile. Mercoledì 14 giugno 2023 nei locali della Curia sono stati consegnati i lavori alla ditta che eseguirà i lavori di ristrutturazione e consolidamento. Il costo dell’opera è di circa 100mila euro, con il contributo del 70% dell’8xmille alla Chiesa Cattolica ed il restante 30% della comunità che ha avviato una raccolta fondi.

In occasione dell’evento sismico del 2002, il campanile della chiesa Santi Antonio e Vito, con struttura portante in cemento armato, non era fruibile a seguito dei danni riportati.

In curia, alla firma di inizio opera, erano presenti mons. Agostino Russo, vicario generale della diocesi, don Angelo Milone, direttore Ufficio Beni Culturali, don Rosario Pappalardo, vice direttore, don Salvatore Blanco, parroco della comunità “Santi Antonio e Vito” e la ditta che eseguirà i lavori. Questi saranno completati entro la fine del 2024.

Il parroco don Salvatore Blanco, nel ringraziare il vescovo mons. Antonino Raspanti, così si esprime: “Occasione importante per la comunità che potrà servirsi di nuovo del campanile nella sua interezza e decoro, potendo tra l’altro riprendere il suono delle campane servendosi dell’opera manuale del campanaro, figura tradizionale per l’intero territorio linguaglossese. Le campane – conclude – segnano il tempo della vita, annunciano le gioie, le feste e anche i dolori e le eventuali situazioni di pericolo incombente. Sono, quindi, un efficace strumento per invitare e radunare la collettività”.

Com. Stam. + foto Diocesi Acireale