Ci appelliamo a tutte le realtà che si riconoscono nei valori e nel ricordo di Peppino Impastato per realizzare giorno 9 Maggio 2021 un’intera Giornata nazionale di Corteo-Diffuso “Con le idee e il coraggio di Peppino noi continuiamo”, dedicato alla memoria, all’impegno, alla lotta in nome di Peppino Impastato.

Il nostro vuole essere più che una commemorazione, un messaggio di lotta contro mafia e oppressione, per la giustizia sociale, per la difesa dei diritti umani, per la dignità e il rispetto della vita.

Lo scorso anno, mentre preparavamo le iniziative del 9 Maggio 2020, la pandemia ci ha colto di sorpresa; oggi purtroppo conosciamo gli effetti del covid-19, sia da un punto di vista sanitario, che per le conseguenze sociali, economiche, politiche, culturali. La pandemia ha colpito tutti, ma soprattutto le categorie più fragili, ed ha segnato anche il mondo della cultura, alla scuola, all’associazionismo etc, anche il contrasto alle mafie sta subendo alcune battute d’arresto nel quasi totale silenzio mediatico. La già complicata situazione sanitaria è stata aggravata dalla gestione privatistica della sanità e delle industrie farmaceutiche, dai meccanismi del capitalismo per i quali l’essere umano non ha alcuna centralità.

L’anno passato, per il 9 Maggio, abbiamo avuto come unica possibilità quella di realizzare un evento online. Una diretta che ha suscitato un grande coinvolgimento ed ha rappresentato un autentico momento di riflessione.

Quest’anno abbiamo deciso di non ripetere un 9 Maggio solo online. Purtroppo la situazione attuale non consente ancora di organizzare un corteo a Cinisi e convegni che abbiano un alto numero di partecipanti, però possiamo pensare di fare qualche minima attività in presenza.

Vogliamo creare per la Giornata del 9 Maggio, piccoli presidi diffusi con striscioni (contingentati nel rispetto delle norme anti covid e soprattutto nel rispetto della salute pubblica, evitando assembramenti) nei luoghi della memoria di Peppino Impastato, a cominciare da Cinisi e Terrasini (ore 10:00 Casolare, pomeriggio Radio Aut, Casa Memoria, ma anche ex Casa Badalamenti, Casa Felicia, Monumento Verticale Tempo), fino ad arrivare a coprire i luoghi di memoria e di attivismo (sedi, biblioteche, scuole, piazze, vie, murales, monumenti etc) che si trovano in tutta Italia, coinvolgendo la nostra rete nazionale e tutti quelli che si riconoscono nella storia di Peppino. Ogni presidio sarà autogestito dalla realtà che lo organizza e collegato in rete con noi sia in dirette social (tramite cross posting o il tag) e con la realizzazione di video di breve durata e foto, materiali da inviarci per pubblicarli nei giorni sui nostri social, siti, canali you tube etc, radio affinché il 9 Maggio continui per tutto il mese.

Verrà, durante il pomeriggio del 9 Maggio, realizzato anche un incontro di riflessione online dal titolo “Peppino Impastato tra storia e rappresentazione. Memoria e lavori in corso”, curato dal Centro Impastato. Abbiamo anche realizzato un progetto specifico per le scuole chiedendo ad insegnanti e studenti di preparare alcuni striscioni da porre sulla parete della scuola per ricordare il 9 Maggio.

E’ possibile che il programma si aggiorni con altri contributi online di altre realtà, aggiorneremo il programma nei prossimi giorni.

Chi vuole aderire può contattarci alla mail casamemoriaimpastato@gmail.com con oggetto “9 Maggio 2021”.

Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, Centro Impastato – No mafia Memorial, Associazione Peppino Impastato, Rete 100 Passi, Associazione fotografica Asadin, Contadinazioni, Fuori Mercato Sicilia, Fuori Mercato autogestione in movimento, Associazione RADIO AUT Palermo, Navarra Editore, Movimento studentesco dei Picciotti, Movimento studentesco dei PUMA, Democrazia e Lavoro cgil Sicilia, Movimento Per Il Pane e le Rose, Pro Loco Cinisi 2.Zero, Casa del limonelunare di Trappeto, Officina Rigenerazione, Lab 90045, Libera-Mente società cooperativa sociale ente gestore di Fiori di Campo, Comitato Fa’ la cosa giusta, A Sud onlus.

Com. Stam.