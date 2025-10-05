9° raduno del 31° Corso Allievi Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri: celebrazione alla Legione Carabinieri Sicilia

Si è svolto questa mattina, presso il Comando della Legione Carabinieri “Sicilia” il 9° raduno del 31° Corso Allievi Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri, un appuntamento che ha visto riunirsi i militari in congedo che hanno condiviso anni di servizio, esperienze e valori.

A fare gli onori di casa è stato il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Brigata Ubaldo DEL MONACO, che ha accolto con calore i partecipanti e ha preso parte alla cerimonia commemorativa, culminata nella deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti, situato nel piazzale della Bandiera, all’interno della storica caserma.

Un’occasione solenne e sentita che, come ha ricordato il Generale DEL MONACO, si ripete ciclicamente, rappresentando un’occasione per rinsaldare lo spirito di corpo e dedicare un momento anche al ricordo dei colleghi che non ci sono più.

Nel suo intervento, rivolgendosi ai militari in congedo e alle loro famiglie, l’Alto Ufficiale ha espresso parole di affetto e gratitudine, evidenziando come: “Carabinieri lo si è sempre, in servizio o non in servizio, passano gli anni ma si rimane Carabiniere dentro“.

Il Comandante ha concluso sottolineando l’importanza del legame prezioso tra l’Arma in congedo e quella in servizio, ricordando quanto sia fondamentale indirizzare i giovani Carabinieri a quei valori e esperienze, che possano trasmettere i “giusti cromosomi”, per far sì che anche loro, come chi li ha preceduti, possano amare e servire l’Arma con dedizione.