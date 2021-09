Gli eroi dimenticati dell’11 settembre dal 9 settembre in esclusiva solo su discovery+, “11 settembre – io c’ero” giovedì 9 settembre in prima serata su nove

A vent’anni dal giorno che sconvolse la vita degli Stati Uniti, e di tutto il Mondo, il gruppo Discovery dedica una programmazione speciale per l’11 settembre, ripercorrendo gli eventi che portarono al più devastante attacco terroristico subito dagli USA.

Tre appuntamenti e tre punti di vista differenti della stessa tragedia: da una parte la caccia al terrorista numero uno, mente e artefice degli attentati, dall’altra il racconto e le testimonianze di chi in prima persona ha vissuto il tragico evento, per finire con i sopravvissuti a cui e’ stato diagnosticato un cancro come conseguenza delle tossine presenti nella zona del World Trade Center.

Si parte con il documentario “FIRST IN: THE CIA VS BIN LADEN” in esclusiva dall’8 settembre solo su discovery+ chesvela i retroscena della caccia a Bin Laden, il terrorista più ricercato della storia. Il racconto comincia con i primi ufficiali della CIA della Special Activities Division che hanno messo piede in territorio afghano appena 15 giorni dopo l’11 settembre 2001, fino alla notte in cui bin Laden è stato ucciso dal Seal Team 6 sotto la direzione della CIA. Come ha fatto la CIA a sapere così rapidamente chi c’era dietro gli attacchi dell’11-9? In che modo bin Laden è riuscito a fuggire dall’Afghanistan mentre era circondato? In che modo sono riusciti a catturare il terrorista numero uno al mondo? Queste e molte altre sono le domande a cui il documentario risponderà grazie alla collaborazione della più grande e segreta agenzia di Intelligence al mondo.

Sul canale NOVE arriva in prima serata giovedì 9 settembre lo speciale “11 SETTEMBRE – IO C’ERO” che attraverso testimonianze inedite racconta la paura, la disperazione e il terrore di chi ha vissuto l’11 settembre sulla propria pelle. Nel film si racconta anche di come le autorità hanno reagito, affrontato e cercato di riguadagnare una parvenza di controllo sugli eventi per cercare di riportare una sorta di normalità. Attraverso le registrazioni dei centri di comando militari, servizio di emergenza, teleconferenze governative, controlli del traffico aereo, compagnie aeree commerciali, telefonate private e trasmissioni pubbliche si consente al pubblico di sentire in prima persona la confusione, la rabbia e l’incredulità di quel giorno. Il produttore principale del documentario, commissionato da ITV e France tv, è Brook Lapping parte di Zinc Media Group.

Dal 9 settembre in esclusiva solo su discovery+, infine, arriva “GLI EROI DIMENTICATI DELL’11 SETTEMBRE”, lo speciale che segue il soccorritore e attivista John Feal che, insieme al comico Jon Stewart (presentatore per ben due volte degli Oscar, nel 2006 e nel 2008), e all’eroe della FDNY – New York City Fire Department Ray Pfeifer, ha combattuto per garantire che migliaia di first responders dell’ 11 settembre malati terminali a causa delle tossine di Ground Zero, ricevessero l’assistenza sanitaria che meritavano. Nel momento in cui a Ray viene diagnosticato un cancro al cervello a causa della sua esposizione a quelle tossine, John si ritrova nella lotta della vita per garantire che la memoria di tutti i soccorritori dell’11 settembre come Ray, sia mantenuta in vita per sempre.

