Quando Napoleone Bonaparte fu incoronato imperatore dei francesi nel 1804 fece rivivere lo stile e la grandezza della gioielleria e della moda in Francia. Il periodo Napoleonico è infatti caratterizzato da rinascita, sontuosità ed esibizione. Il futuro imperatore di Francia ama il lusso e i gioielli, e non è certo da meno la moglie, Giuseppina Beauharnais, che detterà le leggi di una nuova, sfarzosa moda di corte.

La neo imperatrice conduce una vita dispendiosa e lussuosa e divenne nota per le sue stravaganze e soprattutto per il debole che aveva per i gioielli.

Napoleone si affretta a recuperare quanto resta dei gioielli della Corona, andati in parte distrutti e in parte trafugati durante la Rivoluzione, e li fa riadattare per la moglie da grandi gioiellieri come Nitot.

Nel ricordo e nell’emulazione della Roma imperiale, torna, rivisitata, la gioielleria romana, con splendide tiare di diamanti e pietre preziose, corone di alloro realizzate con foglie d’oro e diamanti, anelli e bracciali, questi ultimi spesso portati in coppia, uno per braccio.

Napoleone in particolare ha una vera passione per i cammei e addirittura promuove a Parigi una scuola “glittica” diventata presto famosa per la qualità degli oggetti prodotti. Immediatamente i cammei vengono utilizzati anche dai grandi gioiellieri per creare ogni sorta di ornamento, talvolta montati con dei semplici castoni, in altri casi circondati da un giro di perline.

