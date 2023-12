A 32 anni dalla scomparsa di Giuseppe Barracola Uil:”grazie alla sensibilità del comune di Favignana

Si ricorda un caduto per servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria” “Domani 21 dicembre 2023, a 32 anni esatti dalla scomparsa, prima come amico e poi come sindacalista della UIL – dichiara Gioacchino Veneziano Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia –

sarò a Favignana unitamente a Giuseppe Tammaro e Antonio Sardo della Segreteria Provinciale di Trapani, per presenziare all’iniziativa del Comune di Favignana che ha raccolto il nostro invito di ricordare il nostro collega Giuseppe Barraco”

“Giuseppe Barraco Agente della Penitenziaria imbarcato nella vedetta d’altura V.3 della Base Navale a Favignana – ricorda il sindacalista regionale della Uil di settore – il 21 dicembre del 1991 ha perso la vita mettere in salvo una imbarcazione dello Stato che serviva non solo per garantire il servizi istituzionali del Corpo, ma anche come presidio di legalità e pronto impiego per eventuali emergenze della popolazione di che necessitavano di essere trasportati nella terraferma “

“orgogliosamente il 22 marzo u.s, per la prima volta nella storia del Corpo di Polizia Penitenziaria abbiamo portato a termine come UILPA Polizia Penitenziaria – chiosa Gioacchino Veneziano –l’intitolazione dell’unità navale a Giuseppe Barraco, in occasione della festa del Corpo di Polizia Penitenziaria Interregionale che si è tenuta a Volterra”

“ la motovedetta Giuseppe Barraco ora staziona a Livorno, – conclude il leader della Uil di settore in Sicilia – per effetto della soppressione della Base a Favignana, ma non ci arrendiamo l’idea di poterla ripristinare, perché come abbiamo dimostrato al Sottosegretario Andrea Delmastro è impensabile trasportare i detenuti con i mezzi di linea, visti gli altissimi costi sia umani che economici, quando la “Navale” è stata istituita per le incombenze di trasferimento dei detenuti via mare”

Com. Stam. + foto Uil