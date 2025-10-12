A Barcellona 8 mesi con il Corpo Europeo di Solidarietà Scadenza Ravvicinata

Cocat – associazione di volontariato che opera in Catalogna per la promozione giovanile organizzando campi di volontariato, scambi giovanili e training – è alla ricerca di 2 volontari/e per il progetto Multiplying opportunities for volunteer engagement XII del Corpo europeo di solidarietà.

Il soggiorno avrà luogo dal 1° febbraio al 30 settembre 2026. Sono previste attività di supporto in settori come accoglienza, in Catalogna, di volontari/e provenienti da vari paesi; invio di volontari/e catalani all’estero e promozione della mobilità internazionale e delle opportunità di volontariato a lungo termine a livello locale e internazionale.

Per i/le partecipanti /e sarà una valida occasione per acquisire esperienza pratica in progetti di mobilità giovanile internazionale, lavorando a stretto contatto con un team di lungo corso motivato. I/le candidati/e ideali avranno esperienza nel mondo del volontariato e in attività di back-office, con una buona conoscenza dell’inglese. Clicca qui per leggere la scheda del progetto in inglese con tutti i dettagli.

L’associazione coadiuverà se necessario i/le volontari/e nella ricerca di un alloggio a Barcellona e si darà supporto organizzativo per coprire le spese di vitto e trasporto. Il termine per presentare le candidature è il 19 ottobre 2025.

L’Infosheet si può scaricare da qui: Infosheet ESC COCAT 26

Com. Stam. + foto Informa Giovani