A Bari arriva “ARD Discount”. Per la catena discount triplica la sua presenza in Puglia

Ha aperto ieri a Bari “Ard Discount”, la catena discount dove trionfa qualità e convenienza. Con brand Ambassador Nino Frassica, triplica la sua presenza in Puglia.

BARI – Non c’è due senza tre, dice un vecchio proverbio. Dopo i due punti vendita già attivi a Barletta, ARD Discount fa tris in Puglia con l’inaugurazione, avvenuta ieri, del nuovo punto vendita di Bari in via Amendola, angolo Vico Capurso 5/A 5/B, apertura coincisa con la Festa della Donna e in questa occasione non poteva mancare per le clienti il dono di un mazzetto di mimosa. Il nuovo punto vendita si estende su una superficie di circa 600 mq e offre una vasta gamma di prodotti alimentari e non solo, con reparti specializzati come macelleria, ortofrutta e panetteria. Per la nuova apertura ARD Discount ha preparato un volantino dedicato con prodotti selezionati specificatamente per i clienti di Bari. La catena di discount, già presente con successo in Sicilia, Calabria e Basilicata, anche in Puglia punta ad offrire ai consumatori la possibilità di acquistare prodotti di qualità a prezzi convenienti, garantendo al contempo un’esperienza di acquisto piacevole e soddisfacente.

“L’apertura del nuovo punto vendita ARD Discount a Bari – sottolinea Marco Sgarioto, amministratore delegato di ARDita – fa parte di un nuovo ampio progetto di crescita e sviluppo che prosegue grazie alla joint-venture nata tra Ergon e Maiora con l’obiettivo di incrementare la presenza dei punti vendita ARD, finora oltre 200, nelle varie regioni del Sud Italia”.

E dunque anche a Bari approdano migliaia di referenze e prodotti a marchio che hanno fatto il successo di ARD. Tra questi ci sono i prodotti “Terre e Tesori”, che racchiudono il meglio delle produzioni territoriali italiane sia Dop che Igp ma c’è pure la linea “Protein” del marchio “TodaVida”, che offre una varietà di prodotti dolci e salati pensati per il gusto ed il benessere delle pause snack. Immancabile la linea “Optimo” dedicata ai prodotti lattiero-caseari compreso le ultime novità come i gelati ad alto contenuto proteico e yogurt senza lattosio. Tra gli scaffali anche i prodotti “Sfornasole” e la linea “Buono & Gusto” caratterizzata da prodotti biologici e vegani, ed ancora tanti altri prodotti senza glutine e senza lattosio. Insomma ce n’è per tutti i gusti. Grazie ad ARD Discount anche a Bari “Conviene Saper Scegliere!”.

