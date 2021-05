Un virtual tour a bordo per gli oltre 800 studenti degli Istituti Nautici coinvolti nel progetto di educazione ambientale di Marevivo e MSC Foundation

Roma Si svolgerà a bordo della nave Grandiosa di MSC l’evento finale di “Nauticinblu”, il progetto di educazione ambientale di Marevivo, realizzato grazie alla MSC Foundation, che durante l’anno scolastico 2020 – 2021 si è rivolto agli studenti di 12 istituti nautici di tutta Italia per quasi 200 ore di video – lezioni con l’obiettivo di formare i nuovi professionisti del mare, una Generazione Oceano in grado di guidare la crescita economica in un modo responsabile e attento alla sostenibilità ambientale.



L’evento, tradizionalmente in presenza, è stato ripensato totalmente in modalità virtuale per garantire il rispetto delle norme Covid-19.



Nella giornata di oggi lunedì 3 maggio 2021, a bordo della MSC Grandiosa, ormeggiata a Civitavecchia, gli oltre 800 studenti coinvolti nell’iniziativa e i loro insegnanti parteciperanno ad un tour virtuale conoscitivo durante il quale avranno la possibilità di scoprire le caratteristiche più interessanti ed innovative e le aree di maggiore interesse presenti sulla grande nave da crociera – fra le quali l’MSC Foundation Centre, un’area interamente dedicata ai progetti della Fondazione. Per tutta la giornata gli studenti saranno guidati da operatori di Marevivo, tra cui Maria Rapini, segretario generale dell’Associazione, membri dell’equipaggio, Leonardo Massa, Country Manager di MSC Crociere Italia, e Daniela Picco, Executive Director di MSC Foundation.



Alla fine della visita virtuale è previsto un ulteriore momento formativo insieme a recruiters professionisti di MSC, che illustreranno agli studenti le peculiarità della vita di bordo e i possibili sbocchi professionali offerti dal settore marittimo, un intervento da parte del Capitano della MSC Grandiosa e la consegna, sempre in modalità telematica, dell’attestato di partecipazione al progetto agli studenti.



“È stata un’edizione particolarmente sfidante ed intensa, ma mai come oggi siamo convinti che investire nella preparazione e nella sensibilizzazione delle nuove generazioni rappresenti l’unica strada per assicurare un futuro che sia al contempo prospero e sostenibile” ha dichiarato Maria Rapini. “La pandemia ci ha dimostrato che non esiste salute in un Pianeta malato, ed è fondamentale che le ragazze e i ragazzi di domani costruiscano un futuro diverso, apprendendo fin da ora le opportunità e i mezzi offerti dal settore della sostenibilità ambientale. Siamo grati di poter contribuire a questo obiettivo anche grazie al supporto di Partner come MSC Foundation, che da anni ci aiuta in questa missione”.



“Dal 2015 sosteniamo i percorsi di educazione all’ambiente marino portati avanti da Marevivo che si inquadrano perfettamente nella nostra mission di proteggere il pianeta blu” – ha dichiarato Daniela Picco, Executive Director di MSC Foundation, main sponsor del progetto Nauticinblu dal 2017 e oggi presente in 12 Istituti (oltre a Piano di Sorrento anche Genova, La Spezia, Palermo, Bari, Ancona, Porto Santo Stefano, Trieste, Milazzo, Civitavecchia, Porto Empedocle e Trapani). “In particolare, l’attività negli Istituti Nautici nasce dalla ispirazione del nostro Presidente Gianluigi Aponte il cui desiderio di trasferire ai giovani la propria esperienza di vita sempre a contatto con il mare, ha trovato in questo progetto la sua realizzazione”.



Marevivo

Marevivo è un’organizzazione ambientalista che dal 1985 lavora per la tutela del mare e dell’ambiente, contro l’inquinamento e le pesca illegale, per lo studio della biodiversità, la promozione e valorizzazione delle aree marine protette, l’educazione nelle scuole e nelle università per lo sviluppo sostenibile e la sensibilizzazione su tutti i temi legati al Mare.

marevivo.it



MSC Foundation

MSC Foundation è una fondazione privata e senza scopo di lucro, costituita nel 2018 dalla Famiglia Aponte con l’obiettivo di tutelare, trasmettere e sviluppare i valori del Gruppo MSC attraverso iniziative di «corporate social responsibility».

La Fondazione progetta e realizza interventi nei settori dell’ambiente, in particolare marino, dell’assistenza sociale e sanitaria, della ricerca e dell’educazione, dell’arte e della cultura, per la tutela delle persone anziane, dei più giovani e delle donne, e concorre inoltre ad orientare e ad integrare l’impegno del Gruppo MSC nel costante sviluppo e nella sostenibilità del proprio business.

MSC Foundation è animata da un profondo senso di responsabilità per il pianeta e per le sue risorse, con particolare riguardo nei confronti degli oceani, nella consapevolezza che ciascun essere umano debba sforzarsi di trasmettere ai posteri un mondo migliore di quello in cui si è trovato ad operare.

MSC Foundation è animata dalla più genuina e profonda passione per il mare e collabora in un’ottica di lungo termine, anche attraverso il network internazionale del Gruppo MSC, con partner internazionali di comprovata esperienza, serietà e reputazione, istituzioni pubbliche e private, enti governativi e organizzazioni non governative, per generare un cambiamento sociale misurabile e sostenibile grazie alla realizzazione di progetti finalizzati a preservare il «pianeta blu» (mare, fiumi e biodiversità) e a supportare le comunità più disagiate e vulnerabili, in particolare di quelle legate all’economia marittima. mscfoundation.com

