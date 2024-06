35° Memorial “Miroslav Bednarik” A Brno d’oro Longhi e Fabbrizi Per i migliori del Ranking Federale 2023 anche un argento e tre bronzi

Brno (CZE) – L’Italia del Tiro a Volo si è imposta con decisione nel 35° Memorial “Miroslav Bednarik” che si è appena concluso sulle pedane ceche di Brno.

Lo squadrone Azzurro di Trap e Skeet, composto dai migliori tiratori del Ranking Federale 2023, ha lasciato poco spazio di manovra agli avversari meritandosi due ori, un argento e tre bronzi.

Iniziando dal Trap, Massimo Fabbrizi ha messo in riga tutti gli avversari. Il Carabiniere di Monteprandone (AP), medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Londra 2012, ha chiuso le qualificazioni con 122/125 +2, miglior punteggio di giornata che gli è valso il dorsale numero uno nella finale, ed ha poi scalato il podio fino alla vetta con lo score di 44/50. In seconda posizione il ceco Borkovec con 122/125 +1 e 42/50. Sul podio è salito anche Erminio Frasca, poliziotto di Priverno (LT), medaglia di bronzo con 120/125 +7 e 32/40. Niente finale, invece, per Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM), settimo con 119/125, Fabio Sollami di Caltanissetta, nono con 118/125, Matteo Marongiu (Fiamme Oro) di Sassari, decimo con 118/125, e Sunter Fontanili di Sant’Ilario d’Enza (RE), trentacinquesimo con 109/125.

Al femminile si è imposta la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, Campionessa Olimpica in carica, prima in qualificazione con 121/125 e poi d’oro con 42/50. Alle sue spalle si sono piazzate la ceca Hrdlickova, seconda con 38/50, e la nostra Erica Sessa. La tiratrice delle Fiamme Oro di cava de’ Tirreni (SA) ha staccato il biglietto per la finale grazie al 117/125 delle qualificazioni e si è poi messa al collo la medaglia di bronzo con 30/40. Peccato per Diana Ghilarducci (Marina Militare) di Viareggio (LU) che si è fermata ai piedi del podio con 112/125 +2 in qualificazione e 22/35 in finale.

Fuori dai giochi per le medaglie Isabella Cristiani (Marina Militare) di San Giuliano Terme (PI), settima con 112/125 +1, Federica Caporuscio (Carabinieri) di Roma, ottava con 111/125, Alessandra Della Valle (Fiamme Azzurre) di Solaro (MI), nona con 110/125, e Claudia De Luca di San Cesarino di Lecce (LE), undicesima con 109/125.

Passando allo Skeet, al maschile il ceco Jakub Tomecek si è messo al collo la medaglia d’oro con 120/125 in qualificazione e 58/60 in finale. La sua strada verso la vetta del podio è stata intralciata dal nostro Domenico Simeone (Fiamme Oro) di Baia e Latina (CE) che, entrato in finale con il punteggio di 122/125 +6, ha costretto il padrone di casa allo spareggio sul punteggio di 58/60. I due si sono affrontati con assoluta determinazione, costringendosi a duellare a lungo. Alla fine con +28 Tomecek si è assicurato la medaglia del metallo più prezioso ed all’azzurro è toccato l’argento con +27. Sul terzo gradino del podio l’azzurro Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD) con 124/125, miglior punteggio delle qualificazioni, e 47/50. Nella lotta per le medaglie è entrato anche Marco Sablone (Fiamme Oro) di Roma grazie al 123/125 delle qualificazioni, ma la sua corsa al podio si è arrestata in quinta posizione con 26/30. Ottavo Alessio Levato (Fiamme Oro) di Pomezia (LT) con 119/125 e dodicesimo Emanuele Fuso (Esercito) di Spello (PG) con 118/125.

Infine, Giada Longhi si è presa l‘oro della classifica femminile. La portacolori delle Fiamme Oro di Longone Sabino (RI) ha meritato l’accesso alla finale con lo score di 116/125 ed ha poi superato tutte le eliminatorie arrivando a meritarsi la vetta del podio con 53/60.

RISULTATI

Trap Maschile: 1° Massimo FABBRIZI (ITA) 122/125 (+2) – 44/50; 2° Jan BORKOVEC (CZE) 122/125 (+1) – 42/50; 3° Erminio FRASCA (ITA) 120/125 +7 – 32/40; 4° Erik VARGA (SVK) 121/125 – 29/35; 5° David KOSTELECKY (CZE) 120/125 +0 – 23/30; 6° Simo KOILINEN (FIN) 120/125 +6 – 19/25; 7° Diego VALERI (ITA) 119/125; 9° Fabio SOLLAMI (ITA) 118/125; 10° Matteo MARONGIU (ITA) 118/125; 35° Sunter FONTANILI (ITA) con 109/125

Trap Femminile: 1ª Zuzan REHAK STEFECEKOVA (SVK) 121/125 – 42/50; 2ª Zina HRDLICKOVA (CZE) 114/125 – 38/50; 3ª Erica SESSA (ITA) 117/125 – 30/40; 4ª Diana GHILARDUCCI (ITA) 112/125 +2 – 22/35; 5ª Moopsi VEROOMAA (FIN) 120/125 – 18/30; 6ª Martina MATEJKOVA (CZE) 116/125 – 16/25; 7ª Isabella CRISTIANI (ITA) 112/125 +1; 8ª Federica CAPORUSCIO (ITA) 111/125; 9ª Alessandra DELLA VALLE (ITA) 110/125; 11ª Claudia DE LUCA (ITA) 109/125

Skeet Maschile: 1° Jakub TOMECEK (CZE) 120/125 – 58/60 (+28) – 2ª Domenico SIMEONE (ITA) 122/125 (+6) – 58/60 (+27); 3° Erik PITTINI (ITA) 124/125 – 47/50; 4° Milos SLAVICEK (CZE) 122/125 (+5) – 37/40; 5° Marco SABLONE (ITA) 123/125 – 26/30; 6° Josef STRANSKY (CZE) 122/125 (+1) – 18/20; 8° Alessio LEVATO (ITA) 119/125; 12° Emanuele FUSO (ITA) 118/125.

Skeet Femminile: 1ª Giada LONGHI (ITA) 116/125 (+6) – 53/60; 2ª Miroslava HOCKOVA (SVK) 119/125 – 52/60; 3ª Natalie BRAVENCOVA (CZE) 118/125 (+2) 42/50.

LA SQUADRA AZZURRA

Trap Maschile: Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Matteo Marongiu (Fiamme Oro) di Sassari; Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM); Sunter Fontanili di Sant’Ilario d’Enza (RE); Erminio Frasca (Fiamme Oro) di Priverno (LT); Fabio Sollami di Caltanissetta; Giulio Nelli (Fiamme Oro) di Calci (PI).

Trap Femminile: Federica Caporuscio (Carabinieri) di Roma; Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA); Alessandra Della Valle (Fiamme Azzurre) di Solaro (MI); Claudia De Luca di San Cesarino di Lecce (LE); Diana Ghilarducci (Marina Militare) di Viareggio (LU); Isabella Cristiani (Marina Militare) di San Giuliano Terme (PI).

Skeet Maschile: Marco Sablone (Fiamme Oro) di Roma; Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD); Emanuele Fuso (Esercito) di Spello (PG); Alessio Levato (Fiamme Oro) di Pomezia (RM); Domenico Simeone (Fiamme Oro) di Baia e Latina (CE).

Skeet Femminile: Giada Longhi (Fiamme Oro) di Longone Sabino (RI).

Direttore Tecnico Trap: Marco Conti.

Tecnico Trap: Rodolfo Viganò.

Tecnico Skeet: Andrea Filippetti.

Com. Stam. + foto FITAV

Brno – Podio Skeet Maschile

Brno – Podio Trap Femminile