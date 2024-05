Gran Premio Internazionale A Brno i migliori tiratori del Ranking Fitav 2023 La gara sabato 1 e domenica 2 giugno

Brno (CZE) – Il 35° memorial “Miroslav Bednarik” è stato scelto dai Direttori Tecnici Marco Conti e Andrea Benelli come gara di livello internazionale in occasione della quale schierare in pedana i vincitori del Ranking Federale Fitav 2023 delle specialità Fossa Olimpica e Skeet.

Un evento blasonato e con una lunga tradizione a cui prenderanno parte i migliori tiratori del panorama tiravolistico internazionale.

“Il Ranking Federale introdotto lo scorso anno rappresenta una grandissima novità nel nostro sport e ha dato un nuovo impulso alla competitività tra tiratori – ha commentato il Direttore Tecnico Nazionale della Fossa Olimpica Marco Conti, in arrivo a Brno – Partecipando alle gare che assegnano i punti Ranking chiunque si può mettere in evidenza e ambire ai premi in palio. Tra questi, anche per il 2024, ci sarà una trasferta internazionale a cui parteciperanno i migliori specialisti vestendo la divisa della Nazionale Italiana”.

Per la Fossa Olimpica in gara in Repubblica Ceca sabato 1 e domenica 2 giugno ci saranno Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP), Matteo Marongiu (Fiamme Oro) di Sassari, Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM), Sunter Fontanili di Sant’Ilario d’Enza (RE), Erminio Frasca (Fiamme Oro) di Priverno (LT), Fabio Sollami di Caltanissetta, Giulio Nelli (Fiamme Oro) di Calci (PI) al maschile e Federica Caporuscio (Carabinieri) di Roma, Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA), Alessandra Della Valle (Fiamme Azzurre) di Solaro (MI), Claudia De Luca di San Cesarino di Lecce (LE), Diana Ghilarducci (Marina Militare) di Viareggio (LU) ed Isabella Cristiani (Marina Militare) di San Giuliano Terme (PI).

Passando allo Skeet, la trasferta internazionale è stata vinta da Marco Sablone (Fiamme Oro) di Roma, Giancarlo Tazza (Fiamme Oro) di Caserta, Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD), Emanuele Fuso (Esercito) di Spello (PG), Alessio Levato (Fiamme Oro) di Pomezia (RM) e Domenico Simeone (Fiamme Oro) di Baia e Latina (CE) al maschile e da Giada Longhi (Fiamme Oro) di Longone Sabino (RI) al femminile.

LA SQUADRA AZZURRA

Trap Maschile: Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Matteo Marongiu (Fiamme Oro) di Sassari; Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM); Sunter Fontanili di Sant’Ilario d’Enza (RE); Erminio Frasca (Fiamme Oro) di Priverno (LT); Fabio Sollami di Caltanissetta; Giulio Nelli (Fiamme Oro) di Calci (PI).

Trap Femminile: Federica Caporuscio (Carabinieri) di Roma; Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA); Alessandra Della Valle (Fiamme Azzurre) di Solaro (MI); Claudia De Luca di San Cesarino di Lecce (LE); Diana Ghilarducci (Marina Militare) di Viareggio (LU); Isabella Cristiani (Marina Militare) di San Giuliano Terme (PI).

Skeet Maschile: Marco Sablone (Fiamme Oro) di Roma; Giancarlo Tazza (Fiamme Oro) di Caserta; Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD); Emanuele Fuso (Esercito) di Spello (PG); Alessio Levato (Fiamme Oro) di Pomezia (RM); Domenico Simeone (Fiamme Oro) di Baia e Latina (CE).

Skeet Femminile: Giada Longhi (Fiamme Oro) di Longone Sabino (RI).

Direttore Tecnico Trap: Marco Conti.

Tecnico Trap: Rodolfo Viganò.

Tecnico Skeet: Andrea Filippetti.

Com. Stam. + foto FITAV