A caccia del libro Andiamo! – Incontro ad alta voce ”Nati per leggere”

Ritornano a Trapani gli incontri di lettura ad alta voce “Nati per Leggere” con una rassegna dal titolo “A caccia del libro andiamo!”.

L’evento è organizzato dalla Biblioteca Fardelliana e dalle volontarie del gruppo NpL di Trapani in collaborazione con il Comune di Trapani, il Centro sociale “Nino Via”, la Libreria del Corso, il Museo di arte contemporanea San Rocco e il Museo Regionale “Agostino Pepoli”.

In programma cinque appuntamenti, dove le bibliotecarie e le volontarie del gruppo NpL di Trapani accompagneranno i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni e le loro famiglie in una grande avventura alla scoperta di tante emozionanti e divertenti storie. Gli incontri si terranno il sabato alle 10.30 in diversi luoghi della nostra città.

Di seguito il programma:

– Sabato 21 maggio, ore 10.30 – Libreria del Corso;

– Sabato 28 maggio, ore 10.30 – Museo Regionale “Agostino Pepoli”;

– Sabato 11 giugno, ore 10.30 – Centro sociale “Nino Via”;

– Sabato 18 giugno, ore 10.30 – Museo di Arte Contemporanea San Rocco;

– Sabato 25 giugno, ore 10.30 – Chiostro di San Domenico.

Questi incontri di lettura fanno parte delle attività del progetto NpL del Comune di Trapani, che aderisce all’omonimo programma nazionale di promozione della lettura in famiglia ai bambini di età prescolare ed è promosso dall’AIB (Associazione Italiana Biblioteche), dall’ACP (Associazione Culturale Pediatri) e dal CSB (Centro per la Salute del Bambino). Nati per Leggere ha l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, perché leggere con una certa continuità ai bambini ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta.

La partecipazione è consentita a un massimo di 20 bambini più un accompagnatore. L’ingresso è gratuito ma è obbligatorio prenotarsi contattando la Biblioteca Fardelliana al numero 0923.21540 o via e-mail a: agata.giuliano@bibliotecafardelliana.it specificando nome, cognome, età del bambino e recapito telefonico.

Per svolgere gli incontri in serenità e in sicurezza si invitano i partecipanti a portare con sé il proprio tappetino o cuscino per sedersi e agli adulti si raccomanda l’uso della mascherina.

Vi aspettiamo per leggere, ascoltare, ridere e … scoprire insieme!!!

Com. Stam.