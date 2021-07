Ritorna a Caltagirone (CT), dopo un anno di pausa, “Teatrinfiniti”, la storica Rassegna di Teatro per l’infanzia promossa dall’Associazione culturale “Nave Argo” con la direzione artistica di Fabio Navarra.

Per quattro giorni, dall’11 al 14 Luglio 2021, ogni pomeriggio verranno proposti spettacoli adatti ad un pubblico di bambini e famiglie. Sede della Rassegna sarà il Giardino dell’Istituto San Giuseppe (Viale Principessa Maria Josè n.89) con la cui Direzione Nave Argo ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa finalizzato a realizzare interventi di promozione culturale e sociale che coinvolgano anche i minori stranieri ospiti della Comunità Alloggio collegata alla struttura.

Giunta alla sua quattordicesima edizione, e nata dalla consapevolezza del grande valore partecipativo e socializzante che ha il Teatro, questa iniziativa è ormai diventata un appuntamento immancabile per i tanti bambini e genitori che vi partecipano con grande entusiasmo. Il suo successo è la conferma della qualità del lavoro di promozione culturale svolto da Nave Argo sin dal 1992. Per tutto ciò non sono mancati alcuni importanti riconoscimenti: tra i tanti, quello prestigioso assegnato dalla Presidenza della Repubblica Italiana proprio a “Teatrinfiniti” nel 2010.

Quattro gli spettacoli in cartellone con i quali le compagnie esploreranno le varie tecniche espressive del Teatro per l’infanzia: dal teatro di figura a quello d’attore passando dal teatro di narrazione.

La Rassegna sarà aperta Domenica 11 Luglio dalla Compagnia La casa di Creta con lo spettacolo “Otello e lo Stregone” che proporrà la magia dei burattini animati da Steve Cable regalando agli spettatori avventura, brividi e tanto divertimento.

“Lupo, che fai?” è il titolo dello spettacolo gruppo Piccolo Teatro Patafisico di Palermo che verrà presentato Lunedi 12 Luglio: in scena Dario Frasca e Daria Castellini, anche autori dei testi e della regia, che rivisitano la fiaba di Cappuccetto Rosso tra canzoni, gag comiche e altre inattese sorprese.

Martedi 13 Luglio la compagnia OfficineTeatrali quintArmata di Palermo proporrà lo spettacolo “Il Conte che non conta” con Enrica Volponi, Giuseppe Gulizzi e Davide Lo Coco, anche autore dei testi, e con la regia di Santi Cicardo. Una storia originale che attraverso i meccanismi della fiaba classica racconta come la Matematica, anche quando non ce ne accorgiamo, sia sempre intorno a noi.

L’ultimo appuntamento a chiusura della Rassegna, Mercoledi 14 Luglio, sarà con lo spettacolo “La Cicala e la Formica” della compagnia Nave Argo: in scena Anita Indigeno e Giuseppe Brancato, con testi e regia di Iridiana Petrone. Liberamente ispirato alla nota favola di Esopo, è uno spettacolo che con ironica leggerezza ridisegna il carattere dei protagonisti in scena proponendo agli spettatori una riflessione sull’importanza del rispetto dell’altro diverso da sé stesso.

La Rassegna è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo e in collaborazione con Latitudini, la rete siciliana di drammaturgia contemporanea costituita nel 2011 da alcuni tra i più interessanti organismi teatrali attivi in Sicilia.

L’inizio degli spettacoli è previsto per le ore 18:30.

Il biglietto d’ingresso singolo al botteghino sarà di euro 5,00, ingresso gratuito per i bambini under 3 anni.

La Rassegna si svolgerà nel rispetto delle misure previste per il contrasto e il contenimento del Covid-19.

Informazioni e prenotazioni

Nave Argo associazione culturale | tel. 333 3533684 – www.naveargo.org

Nave Argo è una compagnia teatrale con sede a Caltagirone (CT) che opera dal 1992 in Sicilia nel settore della Prosa contemporanea e del Teatro per l’Infanzia occupandosi dell’ideazione e realizzazione di spettacoli, progetti formativi, rassegne e festival. Dal 1994 ha organizzato a Caltagirone il festival di teatro contemporaneo “Teatri in Città” che in questi anni ha ospitato molti tra i gruppi e gli artisti più interessanti della scena italiana ed è stato premiato, nel 2005 e 2007, dalla Presidenza della Repubblica Italiana per il suo valore culturale e sociale. Dal 2000 organizza, sempre a Caltagirone, il festival di teatro per l’infanzia “Teatrinfiniti”. “Famiglie a Teatro” è la rassegna invernale di spettacoli per l’infanzia che Nave Argo organizza dal 2009 a Caltagirone.

TEATRINFINITI

Caltagirone, Giardino Istituto San Giuseppe

11 – 14 Luglio 2021

PROGRAMMA

11 LUGLIO 2021 ore 18:30

Compagnia La Casa di Creta

OTELLO E LO STREGONE

spettacolo di burattini di e con Steve Cable

12 LUGLIO 2021 ore 18:30

Compagnia Piccolo Teatro Patafisico

LUPO, CHE FAI?

di e con Daria Castellini e Dario Frasca

13 LUGLIO 2021 ore 18:30

Compagnia OfficineTeatrali quintArmata

IL CONTE CHE NON CONTA

con Enrica Volponi, Giuseppe Gulizzi e Davide Lo Coco

testi di Davide Lo Coco

regia Santi Cicardo

14 LUGLIO 2021 ore 18:30

Compagnia Nave Argo

LA CICALA E LA FORMICA

con Iridiana Petrone e Giuseppe Brancato

testo e regia Iridiana Petrone

Com. Stam.