A Camerino scatta il Campionato Italiano Trial 2025

Il Campionato Italiano Trial riaccende i motori. Nel cuore delle Marche, questo fine settimana a Camerino (Provincia di Macerata) scatta la stagione 2025 della massima espressione delle due ruote trialistiche in Italia.

Per un evento organizzato con passione e professionalità dal locale Moto Club Camerino, domenica 27 aprile le migliori ed i migliori trialisti del panorama nazionale affronteranno il primo di cinque appuntamenti previsti dal calendario, ripartendo da un 2024 di successo per tutto il movimento.

SCATTA IL CAMPIONATO ITALIANO TRIAL OUTDOOR

Inerenti le tematiche d’interesse sportive, la top class TR1 accoglierà con il pettorale numero 1 da Campione in carica Matteo Grattarola (Beta Factory Trial), giunto lo scorso anno alla personale conquista del quindicesimo titolo nazionale Outdoor in carriera, il quattordicesimo consecutivo. Sin da Camerino incontrerà gli avversari di sempre: da Luca Petrella (GASGAS) a Lorenzo Gandola (Beta Locca Racing), passando per Gianluca Tournour (GASGAS), Carlo Alberto Rabino (Beta Rabino Sport), Mattia Spreafico (GASGAS), Francesco Titli (Team TRRS Italia NILS), reduce insieme allo stesso Grattarola dal più che positivo podio dell’Italia al recente X-Trial delle Nazioni svoltosi a Nizza.

Con Luca Corvi (GASGAS) da regolamento promosso alla classe regina, regna l’incertezza nella TR2, da sempre una delle categorie più combattute ed avvincenti della serie tricolore. Non mancheranno spunti d’interesse anche nelle altre classi in gara: TR3, TR3 125 (riservata ai giovani talenti da 14 a 21 anni di età in sella a moto 125cc di cilindrata), TR3 Open e TR4. Di anno in anno inoltre il movimento del Trial in rosa è cresciuto esponenzialmente rappresentando il fiore all’occhiello del Campionato Italiano, con la graduatoria Femminile A che riaccoglierà al via la pluri-Campionessa italiana Andrea Sofia Rabino (Beta Factory Trial) a confronto con Alessia Bacchetta (GASGAS) e Martina Gallieni (passata a Sherco), registrando l’adesione di giovani trialiste ai nastri di partenza della Femminile B.

Per il quinto anno consecutivo è stato inoltre confermato il Trial Challenge GASGAS dedicato ai piloti che partecipano al Campionato Italiano Trial con una TXT di qualsiasi anno e modello, con iscrizione gratuita e premi in palio a fine gara e stagione.

PARTNER DELL’ITALIANO TRIAL, SPAZIO SU FEDERMOTOTV

Per il 2025 numerose aziende hanno sposato la filosofia di crescita e valorizzazione dell’intero movimento delle due ruote trialistiche in Italia. Tra i partner d’eccellenza si registra la conferma di 24MX, Michelin e MXLINE, mentre tra i supplier non mancano Blackbird Racing e TrialGo. Nel novero delle aziende accreditate attivamente impegnate nello sviluppo della specialità conferme importanti da parte di Beta, GASGAS, Sherco e TRRS. Per il quarto anno consecutivo gli highlights del weekend di gara troveranno spazio su FedermotoTV, garantendo una vetrina di prim’ordine al Campionato Italiano Trial con una serie di contenuti esclusivi.

FOTO FMI

STOP ALLE ATTIVITÁ SABATO, SI CORRE DOMENICA

In osservanza al DPCM del 22 aprile 2025 ed all’invito del Presidente del CONI Giovanni Malagò di sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile, giornata delle esequie del Santo Padre Francesco, sabato 26 aprile a Camerino non si potranno disputare attività sportive. Ne consegue pertanto che le operazioni preliminari (O.P.) amministrative si svolgeranno regolarmente, ma non si potrà usufruire dell’area allenamento. La visita alle zone sarà concessa, ma senza l’utilizzo della moto. Per venire incontro alle esigenze dai concorrenti, l’organizzatore Moto Club Camerino metterà a disposizione una navetta al fine di raggiungere le zone nella giornata di sabato. Domenica 27 aprile, anticipando la disputa dell’unica gara in programma in virtù dell’adozione del Format A, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria del Santo Padre Francesco. Sul sito web ufficiale del Campionato Italiano Trial (trial.federmoto.it) saranno consultabili le classifiche in tempo reale con collegamento diretto al sistema TrialGo, mentre gli account social ufficiali Facebook e Instagram garantiranno costanti aggiornamenti nel fine settimana con notizie, foto ed informazioni utili.

Com. Stam. + foto FMI