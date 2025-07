A Cantù torna il grande Pattinaggio. Al via il Campionato Italiano Corsa su Strada 

Dal 23 al 27 luglio al pattinodromo Toto Caimi in palio i titoli 2025 Il conto alla rovescia è iniziato. Prenderà infatti il via mercoledì 23, fino a domenica 27 luglio, il Campionato italiano di pattinaggio corsa su strada per le categorie maschili e femminili di Ragazzi, Allievi, Junior, Senior e Master. In programma anche il Trofeo Skate Italia dedicato alla categoria Ragazzi 12.

Ad ospitare il grande evento, marchiato Skate Italia e organizzato dal Gruppo Pattinatori Mobili Cantù, sarà il pattinodromo Toto Caimi, via Francesco Baracca a Cantù (CO). Si tratta di un circuito stradale in asfalto a grana fine lungo 384 metri; le prove a cronometro in corsia si svolgeranno invece su tratto stradale chiuso al traffico in via San Giuseppe, vicino al circuito stradale.



A contendersi i prestigiosi titoli tricolore saranno oltre 1000 atleti provenienti da tutta Italia. E se la cerimonia d’apertura è fissata tra le 19 e le 20 di mercoledì 23 luglio, con la sfilata dei fuoriclasse azzurri e la presenza delle Autorità, le gare di Allievi, Junior, Senior e Master prenderanno il via venerdì 25 per concludersi nella mattinata di domenica 27.



La prima giornata di competizioni ospiterà le finali della 100 metri sprint in corsia, mentre sabato largo alle finali che decreteranno i campioni italiani delle 5 mila e 10 mila metri a punti, del giro sprint e della team sprint. Infine domenica si assegneranno le medaglie della 10 mila in linea Master, della 10 mila (Allievi) e della 15 mila (Junior e Senior) a eliminazione. Nei giorni precedenti, invece, ampio spazio alla categoria Ragazzi e al Trofeo Skate Italia.



Un evento di portata nazionale che vedrà la città lombarda al centro dell’attenzione, come ha sottolineato il CT azzurro Massimiliano Presti: “Già da qualche anno abbiamo puntato sul gruppo e sull’inclusione. I risultati arrivati al recente Europeo in Germania sono frutto di questa strategia che è stata lungimirante; perciò è necessario continuare su questa strada affinché si possa attingere da un bacino di atleti sempre più ampio. Portando agli eventi non solo i campioni e le individualità, ma anche i giovani promettenti e talentuosi, ci stiamo infatti assicurando un futuro di alto livello come disciplina. Si tratta di un ragionamento a lungo termine – ha detto il CT – ma i pluripremiati Vincenzo Maiorca, Asja Varani e Duccio Marsili sono figli di questo progetto che ho fortemente voluto e sostenuto assieme al mio staff. A questi Campionati italiani di Cantù mi aspetto delle riconferme, anche se molti atleti stanno già pensando ai Mondiali di metà settembre in Cina; inoltre Asja Varani, Vincenzo Maiorca, Edda Paluzzi e Daniel Niero, parteciperanno anche ai più immediati The World Games 2025 di Chengdu”.



Segui l’evento sul sito federale https://www.fisr.it/

Tutte le gare (qualificazioni escluse) saranno live sulla FisrTv al LINK https://fisrtv.it/

Com. Stam. + foto