A Capoliveri il convegno “Le nuove frontiere del turismo”

Sport e Turismo: un connubio perfetto. Se ne è parlato a Capoliveri, Isola d’Elba, nell’immediata vigilia del rallye storico, alla presenza del presidente della regione Toscana Eugenio Giani.

Capoliveri (Isola d’Elba-Livorno) – Un seminario all’insegna dell’argomentare sport e del turismo si è svolto stamane a Capoliveri, nel cuore dell’Isola d’Elba, confermando ancora una volta come proprio l’attività sportiva possa essere un catalizzatore per la promozione territoriale e turistica.

L’evento, organizzato nella splendida cornice dell’isola, da Aci Livorno nell’immediata vigilia del rallye europeo e tricolore ha coinvolto alcuni relatori di spessore tra cui il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Il perfetto connubio tra sport e scoperta del territorio ha permesso di argomentare bene il tema, con interventi che hanno dato un valore aggiunto alle tante idee che possono esservi per poterle concretizzare.

L’evento ha sottolineato l’importanza di coniugare la promozione del territorio con attività che favoriscano un turismo consapevole e rispettoso dell’ambiente, creando così un impatto positivo sia a livello locale che economico. L’intento comune è stato il proporre idee per l’auspicio, per l’obiettivo di rendere l’Isola d’Elba una destinazione sempre più di riferimento per gli amanti dello sport e della natura.

Moderatore dell’incontro è stato Cristiano Marcacci, direttore responsabile del quotidiano IL TIRRENO, da quest’anno media partner della gara: “Grazie di essere intervenuti a questo momento estremamente significativo in cui ci troviamo, con Il Tirreno, ad abbracciare, insieme ad Aci Livorno e Aci Sport Livorno, il Rallye Elba Storico. Quest’ultimo è sempre stato un punto di riferimento inossidabile per quanto riguarda lo sport motoristico in Toscana, in Italia e addirittura in Europa. Ed è per questo che ci troviamo qui oggi a parlare proprio di sport e turismo insieme al Presidente Eugenio Giani, per parlare della valorizzazione delle piccole comunità e il rilancio turistico dei piccoli borghi della toscana attraverso le attività sportive”.

MARCO FIORILLO, PRESIDENTE DI ACI LIVORNO: “Grazie a questa conferenza che da veramente un qualcosa in più a questa manifestazione. Noi come ACI abbiamo una sensibilità particolare a unire sport e turismo, per cui questa mission cerchiamo di svilupparla in tutti i modi. Credo che la scelta, fatta insieme ad Aci Sport, di aprire e chiudere la stagione, con il Rallye Elba Moderno ad aprile e lo storico a settembre, sia una scelta positiva per tutti, soprattutto per il turismo. Sono sicuro che l’Elba abbia una radice estremamente importante con il Rallye, che ci aiuta a sviluppare nel migliore dei modi questa importante manifestazione abbinata al turismo. Un grazie a Luciano Fiori che insieme a Marcacci è stato il promotore di questa giornata e un grazie a tutta la comunità elbana che ci sostiene”.

WALTER MONTAGNA SINDACO DI CAPOLIVERI: “Prima di tutto voglio dire che avere qui Eugenio Giani, il governatore della Toscana, significa aver ‘seminato’ bene. Il Rallye Elba, da sempre, trasmette le immagini più belle dei nostri territori, non a caso, in questi ultimi quattro anni, abbiamo investito molto anche in apparecchiature ‘telecamere’ che possano riprendere le gare automobilistiche in tutte le sue prospettive, da angolazioni suggestive ed emozionanti.Questo per me vuol dire promuovere nella maniera giusta un grande evento, operare e investire in maniera sinergica tra tutte l’identità sportive per poter promuovere al meglio il brand ‘Isola d’Elba’. Nel Rallye siamo andati inoltre a cercare quelle emozioni storiche che fanno si che quella stessa curiosità generi in un boom mediatico, arrivando, ad oggi, fino a 2-3 milioni di presenze che visualizzano gli eventi che si svolgono sul nostro territorio. Il Rallye per l’isola d’Elba non è solo cultura è storia di un nostro modo di vivere. Il rallye è promozione del territorio a livello mondiale e per questo dobbiamo andare avanti, tutti insieme”.

ING. FLORIO FACCENDI, PRESIDENTE DI BANCA CENTRO: “Noi come banca possiamo accompagnare e sostenere questa splendida iniziativa, che è il Rallye Elba, rappresentando uno stimolo per tutte quelle attività che vogliono garantire ai turisti una maggiore attenzione verso una realtà attenta all’ambiente. Il turismo in questi anni è cambiato, non solo si richiedono location di maggior pregio ma si richiede anche una maggiore tutela dell’ambiente e quindi il turista diventa ancora più selezionatore perché vuole andare in un ambiente che sia in un qualche modo eco sostenibile. Una frontiera importante quella del turismo sostenibile, perché da qui passa anche il successo dell’offerta. Il ruolo della nostra banca è quindi quello di sostenere, con parte degli utili, le associazioni, il volontariato e gli investimenti per creare quel tessuto sociale che possa garantire anche un’accoglienza diversa”.

MASSIMO DE FERRARI PRESIDENTE ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ISOLA D’ELBA:

“La stagione sull’isola si chiude con dei numeri positivi, quindi diciamo che l’Elba ha tenuto, ma dobbiamo comunque muoverci e migliorare. Dai dati si vede che il turismo sale quando ci sono degli eventi sportivi e non e quindi dobbiamo sostenerli con degli interventi nella promozione e nel sostentamento. La parte sportiva è importante perché in Italia ci sono 10mln di persone che fanno sport e quindi è importante che questo settore venga tutelato e cresca. Rinnovo per questo motivo l’invito a creare un comitato per la promozione dello sport dal nome ‘Sport Commission’ necessario per dare una svolta nel turismo. In ultimo vorrei ricordare al Presidente Giani, che sull’isola arriva solo il 27% degli stranieri, per questo chiedo di mantenere l’impegno a risolvere il problema per la realizzazione dell’aeroporto e di un treno regionale che colleghi Firenze-Pisa-Campiglia”.

TIZIANO SIVIERO, DUE VOLTE CAMPIONE DEL MONDO DI RALLY:

“Sicuramente c’è una grossa convivenza tra il turismo e le manifestazioni sportive, tra territorio ed eventi motoristici che fanno e hanno il compito di far scoprire i nostri territori. La sfida in avanti però è quella di mantenere il passo, di farle rigenerare e di farle crescere per garantire sempre un maggior flusso e conoscenza dell’ambiente circostante. Credo e sostengo quindi, con gran forza, il connubio tra passione e sviluppo economico del territorio”.

EUGENIO GIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA: “La Toscana è nata su Firenze, Siena e Cosmopoli “Porteferraio”, e quindi quando vengo qui sono a casa. Ringrazio Fiorillo e Fiori per i loro interventi pieni di passione, che ci dimostrano quanto il Rallye sia importante per il territorio. Per quanto riguarda il Rallye mi sento di valorizzare questo lavoro, perché questo è un Rallye che raggiunge la sua 36esima edizione e che ha storiche radici. Ricordo la Fiat 124 che viveva le sue ultime stagioni, esattamente 50 anni fa, con aneddoti storici. Era bello vedere nella cronaca un pilota di grande talento come Lele Pinto che doveva cedere al Verini la vittoria dell’edizione del 1974. Quel Rallye che oggi noi salutiamo è qualcosa che accompagna una storia della corsa su strada che fa scuola in Europa e nel mondo e quindi teniamocelo caro, anzi, io vi dico che la Regione cercherà, dal prossimo anno, di poter dare anche più di una mano. E devo dirvi inoltre che sotto questo aspetto mi fa molto piacere vedere questo intreccio che stamani si viene a creare, tra gli albergatori, gli organizzatori del Rallye e un’amministrazione che opera bene. Concludo dicendo che la Regione Toscana si impegnerà ulteriormente per l’implementazione dell’aeroporto, per aumentare e garantire un maggiore flusso turistico annuale. Lo sport è importante e per questo stiamo cercando di porre la Toscana come candidata per la prossima volta in cui le Olimpiadi si svolgeranno in Europa”.

Alessandro Bugelli, capo ufficio stampa del XXXVI Rallye Elba Storico: “Siamo entusiasti della partecipazione ricevuta e dell’interesse che questo evento ha suscitato, dimostrando ancora una volta come l’Isola d’Elba possa essere il punto di riferimento per chi cerca un turismo attivo e sostenibile, in questo caso mediante il rally. La bellezza del territorio unita alla passione per lo sport crea un binomio vincente che Aci Livorno vuole continuare a promuovere”.

DUE GIORNATE DI GARA

Sul piano sportivo, le due tappe di gara, un “classico sempre attuale”, sono state disegnate sulla scorta della tradizione. Previste, in totale, 10 prove speciali in due giorni gara in luogo dei tre proposti fino allo scorso anno. Si sono dunque ottimizzati i tempi e gli spostamenti interessando la parte occidentale dell’isola per la prima tappa e quella orientale per la seconda.

Un disegno di gara dunque invertito, anche in questo caso, rispetto agli anni passati. La seconda prova speciale, la “Marciana Marina-Marciana-Campo”, viene introdotta per la prima volta nella gara storica, dopo averla proposta ad aprile per quella “moderna” e la classica prova “Monumento” sarà percorsa in senso inverso rispetto al 2023.

IL PROGRAMMA DI GARA

Venerdì 27 settembre 2024

07:30 – 08:30 (su richiesta): Capoliveri, c/o Uappala Hotel-Località Lacona – Distribuzione Road Book e Verifiche sportive

08:00 – 09:00 (su richiesta): Capoliveri, c/o Uappala Hotel – Verifiche tecniche

10:00: Briefing concorrenti (solo per Rally) c/o Uappala Hotel

10:00: Pubblicazione elenco ammessi e orari individuali di partenza (app. Sportity)

11:00:Ingresso vetture nel Parco partenza Porto Azzurro, Piazza De Santis

12:00:partenza – Porto Azzurro, Banchina IV Novembre

22:45:Arrivo 1^ tappa – ingresso in parco chiuso – Lacona, Parcheggio Pinone

Sabato 28 settembre 2024

08:40: Partenza 2^ tappa Lacona, Parcheggio Pinone

16:00: Arrivo finale e premiazione Capoliveri Piazza Garibaldi

FOTO T. SIMONELLI

