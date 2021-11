A Catania al via il Travelexpo Roadshow 2021

A Catania al via ROADSHOW TRAVELEXPO 2021 l’iniziativa che si rivolge al mondo del turismo con il tour per la Sicilia dal 30 novembre al 3 dicembre. Domenica 5 dicembre “Agenzie di viaggi a porte aperte”

Ha inizio oggi, martedì 3 novembre, a mezzogiorno, dal Four Points Sheraton di Catania Travelexpo Roadshow, quattro giorni di tour in sette città della Sicilia, per fare incontrare gli operatori del settore del turismo, ma anche per lavorare sin da ora alla nuova stagione turistica in vista del 2022.

Sette workshop B2B in quattro giorni, per supportare al meglio l’attività di commercializzazione, far incontrare gli agenti di viaggio siciliani con tour operator e albergatori a ridosso delle festività natalizie, veicolando le proposte di viaggio attraverso la fidelizzata rete delle agenzie.

La stagione turistica appena trascorsa ha fatto registrare la ripresa del turismo individuale, mentre stenta la ripartenza per il turismo organizzato, ancora troppo dipendente dai “corridoi turistici”, sia in outgoing che in incoming, particolarmente dalle aree nordamericane ed asiatiche oltre che dall’Europa. Le prossime festività costituiranno così un banco di prova sull’andamento turistico.

«Dopo il successo di Travelexpo – commenta Toti Piscopo, patron dell’evento – torna la formula itinerante del Travelexpo Roadshow per supportare il sistema delle agenzie di viaggio e sensibilizzare il mercato. Lo spirito di questi incontri B2B è proprio quello di guardare con ottimismo alla ripresa in vista delle vacanze di fine anno ma anche come momento propositivo per il nuovo anno. Il settore, infatti, sta attraversando un momento difficile in cui occorrono azioni flessibili e modulari. Ecco perché, accanto ai tradizioni workshop, abbiamo previsto delle occasioni di confronto con gli operatori turistici del territorio per avviare un confronto sulle possibili strategie da adottare per il futuro. Su questa scia si inserisce anche l’iniziativa Agenzie di viaggio a porte aperte grazie a cui oltre 50 punti vendita in tutta l’Isola, alzeranno le saracinesche nella giornata di domenica 5 dicembre per tornare a parlare di viaggi e vacanze e proponendo sconti e promozioni a vecchi e nuovi clienti».

Primo appuntamento del Travelexpo Roadshow quindi per martedì 30 novembre alle 12 al Four Points Sheraton di Catania. Doppio appuntamento per mercoledì 1 dicembre, dalle 12 alle 15 a Siracusa all’Hotel Parco delle Fontane, seguito dalle 18.30 alle 21 dall’appuntamento a Ragusa all’Hotel Mediterraneo Palace. Giovedì 2 dicembre altra doppia tappa per il Roadshow: dalle 12 alle 15.30 a Enna al Federico II Palace Hotel, per poi continuare ad Agrigento al Grand Hotel Mosè. Ultime due tappe venerdì 3 dicembre dalle 12 alle 15 all’Aeroporto di Trapani Birgi e a Palermo dalle 18.30 alle 21 all’Astoria Palace Hotel.

