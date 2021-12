A Catania e Palermo il distretto Lions Sicilia organizza due concerti il cui ricavato sarà destinato ad un progetto per Ravanusa ed alla fondazione LCIF

Due spettacoli in simultanea a Palermo e Catania per il distretto Lions 108 Yb Sicilia per una raccolta fondi inizialmente destinata alla fondazione internazionale dei Lions (LCIF) ed a Telethon ed ora destinata per un progetto di solidarietà per Ravanusa dopo la tragedia dell’esplosione dello scorso 11 dicembre.

A Palermo si terrà lo spettacolo “Omaggio al cinema Italiano” al Real Teatro Santa Cecilia. La formazione dell’ensemble è composta da Francesco Nicolosi (violinista rinomato a livello internazionale), Piera Grifasi (voce), Antonio Putzu (sax soprano, clarinetto e flauti), Raul Perna (piano), Giulio Vinci (tastiere), Ago e Cetta Rio (ballerini) e tra i brani previsti in programma il pubblico avrà modo di ascoltare “C’era una Volta il West”, “il Postino”, “Nuovo Cinema Paradiso”e tanti altri ancora. A Catania a teatro Bellini sarà in scena il musical “Camicette Bianche” scritto e diretto da Marco Savatteri, fondatore della “Casa del musical” e liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Ester Rizzo. Interverranno novanta artisti tra attori e musicisti. “Camicette bianche” racconta un dramma attuale, emotivamente forte qual è quello dell’emigrazione. Idealmente si uniscono le storie delle attuali emigrazioni a quelle vissute dai siciliani che, nei primi del Novecento , abbandonando la propria amata terra hanno affrontato un lunghissimo viaggio in mare per raggiungere il sogno d’oro dell’America. Protagonista indiscussa del musical è una “valigia” di cartone sempre presente sulla scena.I due spettacoli hanno come direttore artistico Alfredo Lo Faro, del Lions Club Siracusa Host. “Nonostante il 2021 sia stato un anno difficile a causa della pandemia – afferma Francesco Cirillo, Governatore del Distretto Lions 108Yb – abbiamo raggiunto in Sicilia risultati straordinari con azioni di solidarietà che hanno interessato migliaia di persone servite grazie all’impegno dei nostri 114 Lions Clubs. Per questo vogliamo coronare gli obiettivi raggiunti con un due spettacoli a Palermo e a Catania che vogliono essere un segnale importante di sostegno alla cultura e contemporaneamente un supporto economico per un progetto per Ravanusa ed alla Lions Club International Foundation( LCIF).”

Com. Stam.