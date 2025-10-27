A Catania il convegno “Amati” per il Mese della Sicurezza UGL

Si terrà martedì 28 ottobre alle 15.30, al Palazzo della Cultura di Catania, Sala Concetto Marchesi, il convegno “Amati, benessere organizzativo, salute e partecipazione”, promosso da UGL nell’ambito del Mese della Sicurezza 2025.

L’appuntamento rientra nella campagna nazionale “Proteggiti, Formati, Amati – La sicurezza è un tuo diritto”, dedicata alla diffusione della cultura della prevenzione e del benessere nei luoghi di lavoro.

Dopo i saluti del sindaco di Catania Enrico Trantino, del segretario provinciale UGL Catania Giovanni Musumeci e del segretario regionale UGL Sicilia Carmelo Giuffrida, i lavori saranno introdotti dal vicesegretario generale vicario UGL Luigi Ulgiati e moderati dalla giornalista Maria Bella.

Interverranno il senatore della Repubblica Salvo Pogliese (FdI), il consigliere CNEL Fiovo Bitti, la direttrice INAIL Catania Diana Artuso, il dirigente generale del Dipartimento Lavoro della Regione Siciliana Ettore Foti e il direttore del Dipartimento Prevenzione ASP Catania Antonio Leonardi.

Le conclusioni saranno affidate al segretario generale UGL Francesco Paolo Capone. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook UGL Confederazione.

Com. Stam. UGL