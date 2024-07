A Catania prime medaglie assegnate nello Speed Slalom per il Campionato Italiano di Inline Freestyle

Si è da poco conclusa la quarta giornata di Campionato Italiano 2024 di Inline Freestyle dedicato alle categorie Ragazzi, Allievi, Juniores, Seniores e Master organizzato dal Comitato Regionale Sicilia e ospitato nella meravigliosa città di Catania.

Dopo tre giorni di Classic Freestyle Slalom, al Palacatania oggi è iniziato lo Speed Slalom, la specialità che mette insieme velocità, precisione e tecnica.

Tutta la mattina è stata dedicata alle qualifiche delle categorie Ragazzi F/M, Allievi F/M e Master. L’obiettivo di ogni atleta era quello di eseguire la propria run nel minor tempo possibile e senza incorrere in penalità o false partenze.

Nel pomeriggio, siamo entrati nel vivo delle competizioni. Le prime a lottare per il titolo sono state le atlete della categoria Ragazzi Femminile. Ilaria D’Orsi (ASD Byz Skating RM), già vice campionessa nel Classic Freestyle Slalom di coppia Allievi, agguanta l’oro a tutta velocità, sorpassando Isabel Grossi (ASD L’Aquario) attuale detentrice del titolo. Il bronzo va a Dharma Zaganelli della ASD Accademia Bustese.

Per i Ragazzi Maschi, la ASD Byz Skating RM ha potuto bissare l’esultanza in quanto Andrea Maiorano, che ieri con la D’Orsi ha ottenuto l’argento, ha riconfermato il titolo contro Dario Bertino della ASD Vittoria Torino, in una sfida molto combattuta. Sul terzo gradino del podio, Alessandro Rivetti (ASD Gepa Lion Skate).

Le gare sono proseguite con gli Allievi e la prima a scendere in pista è stata la categoria femminile. A lottare per il primo posto le compagne di team Siria Scipinotti e Carlotta Giorgi (ASD Lucca Roller Club). Scipinotti ha avuto la meglio diventando la nuova Campionessa Italiana. L’ultima medagliata per questa categoria è stata Stella Remartini, atleta della società lombarda ASD Patt. Vanzaghesi.

Passando al maschile, Lorenzo Di Massa (ASD Trecate 46 SSDRL) difende il titolo e si riconferma campione indiscusso. È medaglia d’argento Matteo Viglione della ASD Quelli del Pattinaggio, alla sua prima partecipazione in questa categoria. A chiudere il podio Davide Tomatis (ASD Vittoria Torino) che nella run della semifinale, per una falsa partenza di troppo, non ha potuto competere per medaglie più preziose.

Hanno concluso questa giornata di campionato le run degli atleti Master.

Domani in pista tornano gli Junior e i Senior nell’ultima giornata dedicata allo Speed Slalom.

Per la gallery completa qui

I risultati di oggi, lunedì 8 luglio 2024:

SPEED SLALOM RAGAZZI FEMMINILE

1 Ilaria D’Orsi (ASD Byz Skating RM)

2 Isabel Grossi (ASD L’Aquario)

3 Dharma Zaganelli (ASD Accademia Bustese)

SPEED SLALOM RAGAZZI MASCHILE

1 Andrea Maiorano (ASD Byz Skating RM)

2 Dario Bertino (ASD Vittoria Torino)

3 Alessandro Rivetti (ASD Gepa Lion Skate)

SPEED SLALOM ALLIEVI FEMMINILE

1 Siria Scipinotti (ASD Lucca Roller Club)

2 Carlotta Giorgi (ASD Lucca Roller Club)

3 Stella Remartini (ASD Patt. Vanzaghesi)

SPEED SLALOM ALLIEVI MASCHILE

1 Lorenzo Di Massa (ASD Trecate 46 SSDRL)

2 Matteo Viglione (ASD Quelli del Pattinaggio)

3 Davide Tomatis (ASD Vittoria Torino)

SPEED SLALOM MASTER 30 MASCHILE

1 Vittorio Calvano (ASP Lamezia)

2 Antonio Manna (ASD Quelli del Pattinaggio)

3 Salvatore Julien Rizza (ASDPS Eclettica)

SPEED SLALOM MASTER 40 FEMMINILE

1 Maria Zecchino (ASD Gepa Lion Skate)

2 Gabriella Sabina Golia (ASD Quelli del Pattinaggio)

3 Giorgia Nanni (ASD Universe Skating)

SPEED SLALOM MASTER 40 MASCHILE

1 Cristian Picco (ASD S. Club Comina)

2 Marco Di Monaco (ASD Universe Skating)

SPEED SLALOM MASTER 50 MASCHILE

1 Federico Bartolucci (ASD Tribu Inline)

2 Davide Franco Bresolin (ASD Costabissara Patt.)

3 Alberto La Masa (ASDthe Roller Team)

SPEED SLALOM MASTER 60 MASCHILE

1 Salvatore Amenta (Pala Roller ASD)

Com. Stam. FISR