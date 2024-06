A Cava i set tricolori del tennistavolo CSI

Sui 20 tavoli di finale in gara nei tornei di singolo e di doppio 224 atleti, fra cui alcune racchette con disabilità. Dieci regioni presenti nel territorio metelliano.

In gara anche il presidente del CONI Campania, Sergio Roncelli. Programma ricchissimo. Domenica mattina le semifinali e le finali

Cava de’Tirreni, 18 giugno 2024 – Tutto pronto in terra cavese per il 22° Campionato Nazionale di Tennistavolo del Centro Sportivo Italiano. Arriveranno giovedì 20 giugno i 224 finalisti, con accredito delle società previsto dalle ore 15 presso Palacoscioni di Nocera Inferiore, teatro delle gare, con i suoi 20 tavoli allestiti per il campionato.

Dieci le regioni italiane da cui provengono i qualificati, in rappresentanza di 25 Comitati territoriali e di 42 società ciessine. Lombardia e Campania insieme contano 150 pongisti in finale. Cava de’ Tirreni, Como e Varese sono le città con più racchette iscritte. Squadra da battere per quanto riguarda la classifica di società sarà l’US Villa Romanò di Como, campionessa nelle due ultime edizioni disputate a Padova e Lignano Sabbiadoro. A darle filo da torcere saranno gli atleti locali del TT Cava, società che potrà schierare nei tornei di singolo e di doppio 41 suoi atleti.

Le gare inizieranno venerdì 21 giugno, nella giornata dedicata ai turni preliminari (tabelloni) del singolare, sempre partite al meglio dei tre set su cinque. Si parte dopo la cerimonia inaugurale (ore 8:30) con i gironi delle categorie Seniores maschile, Adulti maschile, Veterani A maschile, Veterani B maschile. Nel pomeriggio gli atleti non impegnati e gli accompagnatori dalle ore 14 potranno partecipare ad una visita guidata al parco archeologico di Pompei (trasporto gratuito), con partenza dal Palacoscioni di Nocera Inferiore. Pomeriggio dedicato ai singolari delle categorie Giovanili, Femminili ed Eccellenze. Alle ore 21 presso il club “L’orizzonte” di Cava de’ Tirreni si disputerà il Trofeo delle Regioni a squadre, evento sperimentale di tennistavolo a squadre. Il programma di gare prevede sabato 22 giugno per i qualificati le eliminatorie nelle varie categorie fino alle semifinali, con il torneo riservato agli atleti con disabilità intellettivo-relazionali che parteciperanno nel torneo insieme ai normodotati, con un tavolo ad hoc per i pongisti in carrozzina.

Sabato pomeriggio per le racchette arancioblu entreranno in scena i doppi. Dopo cena, sabato 22 giugno serata associativa con l’esibizione degli “Sbandieratori Città de la Cava”, ed a seguire in piazza Duomo lo spettacolo “Comedy show “dei Villaperbene, mentre domenica 23, nella giornata conclusiva, sarà a partire dalle ore 9 tempo di semifinali e finali per ogni categoria di età. Nel campionato nazionale di tennistavolo – evento patrocinato dal CONI e dalla FITeT regionale, oltre quello del Comune di Cava de’Tirreni, e del Comune di Nocera Inferiore, e che si avvale del patrocinio e del contributo della Regione Campania e di ARUS (Agenzia regionale universiadi per lo sport ) la più giovane ad impugnare la racchetta sarà Mia Cioffani dell’Oratorio San Paolo Cuneo, che compirà 10 anni proprio nel giorno dell’arrivo a Cava, mentre il “nonno” dei tricolori pongistici CSI sarà quest’anno il presidente del CONI Campania, Sergio Roncelli, quasi 80 anni per l’atleta del TT Cava, molti dei quali trascorsi a giocare ed allenarsi sui tavoli del tennistavolo. Sarà presente nel corso del campionato nazionale pongistico arancioblu anche il presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano, Vittorio Bosio. Alle ore 11 ci sarà la rituale Santa Messa, celebrata dall’assistente ecclesiastico del CSI Cava, don Andrea Apicella, sempre all’interno del Palacoscioni ed a seguire le premiazioni.

Com. Stam. CSI