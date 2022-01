A Cefalù nuovi candidati al progetto Campus Autogrill

I ragazzi del liceo “Mandralisca” di Cefalù incontrano “Campus Sicilia” di Autogrill

Il sindaco Lapunzina: “Il nostro territorio votato al turismo è terreno fertile per progetti come questo”

Cefalù – Sono già circa 300 i giovani siciliani candidati al progetto “Campus Sicilia”, una trentina dei quali oggi si sono rivolti direttamente al Camper Autogrill, giunto a Cefalù, per conoscere questa innovativa opportunità di formazione ed esperienza lavorativa. Il mondo Autogrill si è anche presentato ai ragazzi dell’istituto professionale “Mandralisca” per i Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, guidati dalla dirigente scolastica reggente Daniela Crimi, presenti il sindaco Rosario Lapunzina; il direttore Italia-Europa delle Risorse umane di Autogrill, Gabriele Belsito; Vincenzo Barbaro, delegato della Fondazione nazionale consulenti per il lavoro e presidente di Job Neet, nonché ideatore del progetto “Campus Autogrill”. Al termine dell’incontro, gli studenti si sono cimentati in una prova pratica di campagna promozionale.

Il sindaco Lapunzina ha ringraziato i vertici aziendali per l’attenzione rivolta al territorio cefaludese che, essendo a forte vocazione turistica, è idoneo a ospitare progetti come questo. Lapunzina, rivolgendosi agli studenti, ha detto: “Non smettete mai di credere nel vostro futuro e promuovete con la vostra passione il nostro territorio”.

Vincenzo Barbaro ha rilanciato: “Il compito della rete etica dei consulenti del lavoro è quella di promuovere altre iniziative come questa per favorire il dialogo fra il mondo della scuola e quello delle imprese”.

nella foto, in allegato, da sx, Rosario Lapunzina, Vincenzo Barbaro e Daniela Crimi.

Com. Stam.