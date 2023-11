A Cinecittà World arriva il Natale delle Meraviglie

Il ritornello di ‘Jingle Bell’ è nell’aria e Cinecittà World si veste di incanto, suggestioni e colori per una lunga stagione natalizia fino a Domenica 7 Gennaio.

Il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma si trasforma per due mesi in un magico Villaggio di Natale tra i percorsi di Luminarie Polvere di Stelle, luci sfavillanti, decorazioni festive, mercatini di Natale pieni di idee regalo, originali oggetti d’artigianato, leccornie per deliziare i palati e tanto divertimento per amici e famiglie con 12 attrazioni a tema.

Ogni mattina quando si spalanca il sipario dalle tende rosse del Parco, la Christmas Street si popola di elfi e magiche creature che danno il benvenuto agli ospiti con il Christmas Show, mentre nella Casa di Babbo Natale il simpatico barbuto e i suoi aiutanti si preparano per scattare foto memorabili insieme ai bambini che vogliono spedire il loro desiderio nella lettera per il Polo Nord.

L’atmosfera di Natale permea ogni angolo del Parco: con le proiezioni di Gocce di Cinema si rivivono i classici di Natale più belli di sempre e nel Regno del Ghiaccio – l’unico snow park al coperto d’Italia con neve e ghiaccio veri tutto l’anno – sembra di essere in un film sull’iconica pista di pattinaggio. Qui si possono sfidare i compagni di avventure a bordo di gommoni tuffandosi da Scivolone,precipitando senza freni tra le curve di Kamikice o sfidandosi a Palle di neve sul morbido playground invernale. Per chi vuole partire per un viaggio magico c’è I-Fly La Montagna Russa di Babbo Natale: sulla slitta di Santa Klaus si consegnano i doni e si vola lontano…rimanendo a soli 30cm da terra. Per chi ama gli spettacoli a tema c’è Natale a Cinecittà World, il musical in scena tutti i giorni che fa sognare e divertire gli ospiti di tutte le età.

Nei weekend del 2-3 e 8-9-10 Dicembre il Natale si arricchisce ulteriormente con lo show Digital Circus in Wonderland, un’esperienza immersiva fatta di luci, colori e proiezioni che in un susseguirsi di emozioni lascerà a bocca aperta grandi e piccini.

Ma a Cinecittà World anche la tradizione trova spazio con il Presepe del Cinema allestito nel padiglione Cinetour e la Santa Messa celebrata nel Parco la mattina del 25 Dicembre, a cui seguirà il Pranzo di Natale.

Sempre il giorno di Natale debutta il grande show Christmas On Ice, storico spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio, in scena fino al 7 Gennaio, con repliche pomeridiane e serali, che vedrà in scena oltre 50 artisti e performer che si esibiranno sulle coreografie della pattinatrice olimpionica Nicol Della Monica: 60 minuti di magia, sulle più amate musiche di Natale. A firmare la regia è Piero Di Blasio, i costumi sono di Francesca Grossi.

Il culmine dei festeggiamenti sarà il 31 Dicembre, con il Capodanno a tema più grande d’Italia: 40 attrazioni, 8 cene e cenoni, 9 stage musicali con discoteche, concerti, spettacoli dal vivo, la mezzanotte con i fuochi d’artificio e divertimento fino alle 6 di mattina. Achille Lauro accende l’ultima notte dell’annocon le sue hit più esplosive.Super party reggaeton, hip-hop, R’n’B, con special guest Guè Pequeno e il suo live dj set.Il format ‘The Time Machine 90’s to 2000’ farà ballare tutti al “Rhythm of the Night”con Corona, ospitedella serata insieme a Ice MC e Gigi L’Altro.Per chi preferisce cenare al ritmo dei più grandi successi italiani c’è il live di Pago.

Cinecittà World è aperto tutti i weekend, vacanze e festivi dalle 11 alle 19.

Com. Stam. + foto