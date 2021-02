Con grande soddisfazione comunichiamo che è stato approvato il “Piano Diritto allo Studio” che abbiamo predisposto con studio e impegno dopo esserci confrontati con l’Istituzione Scolastica Locale.

In particolare il piano prevede non solo l’attuazione dell’assistenza specialistica, servizio mai sospeso nella nostra scuola anche e soprattutto con le difficoltà legate al Covid 19, ma anche un nuovo servizio dedicato ai bambini che usufruiscono della L 104/92 comma 1 ed ai bambini che, per colpa della pandemia e dell’attuazione della DAD, sono rimasti indietro. La nostra intenzione è quella di far in modo che nessuno resti “vittima” di un periodo difficile, che potrebbe pregiudicare il futuro di una generazione che sta già fortemente pagando il prezzo del “distanziamento sociale” forzato ed obbligato. Ci siamo impegnati e ci impegneremo affinché tutti abbiano gli stessi diritti, partendo da uno, per noi fondamentale, come il diritto allo studio. Il nostro impegno su queste tematiche è stato costante e non abbiamo mai perso occasione ed opportunità per dare servizi e diritti a tutti i nostri bambini ed in modo specifico a quelli in difficoltà. Amministriamo quotidianamente rendendo reale l’art.3 della Costituzione italiana e cioè garantendo uguaglianza formale e sostanziale a tutte e tutti