Un super weekend tutto all’insegna delle due ruote trialistiche. A Colico, celebre località della Provincia di Lecco affacciata sul Lago di Como, nel fine settimana del 15-17 ottobre andrà in scena il conclusivo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Trial e MiniTrial 2021, anticipato venerdì dalla disputa dell’ultimo round riservato al tricolore Trial Indoor.

Una tre-giorni di attività e di eventi con la regia organizzativa del Moto Club Monza “Oscar Clemencigh” in collaborazione con il locale Moto Club Colico, a suggellare un 2021 che ha registrato un notevole incremento nel numero degli iscritti con una percentuale intorno al 30 %.

LA SITUAZIONE NEL CAMPIONATO ITALIANO TRIAL

Con l’adozione del “Format A“, gli oltre 100 partecipanti al Campionato Italiano Trial si confronteranno nella sola giornata di gara di domenica 17 ottobre, con diversi verdetti ancora da scrivere. Non è questo il caso della top class TR1 con Matteo Grattarola (Beta Factory Trial Team) laureatosi, con una prova d’anticipo, per la dodicesima volta in carriera Campione Italiano Trial Outdoor. L’atleta delle Fiamme Oro cercherà di chiudere in bellezza un 2021 che lo ha visto ben figurare nel Mondiale TrialGP, ottenendo oltretutto il terzo posto per conto della Maglia Azzurra al Trial delle Nazioni insieme ai suoi più diretti inseguitori in classifica: Lorenzo Gandola (Beta Factory Trial Team) e Gianluca Tournour (GASGAS Factory Racing Team). Da seguire a Colico attesi protagonisti del calibro di Andrea Riva (Team TRRS Italia NILS), Carlo Alberto Rabino (Beta Rabino Sport), Mattia Spreafico (Sherco BBR Offroad) più Luca Petrella (GASGAS Farioli) in una stagione 2021 per lui condizionata dal ben noto infortunio alla spalla.

Giochi-chiusi anche nella graduatoria Femminile con la quindicenne Andrea Sofia Rabino (Beta Rabino Sport) che si è assicurata il titolo italiano già nella precedente trasferta di Ponte di Legno e, poche settimane più tardi, anche la conquista della Coppa del Mondo Trial2 Women. Resta ancora in palio il secondo posto in campionato tra la cinque volte Campionessa italiana Sara Trentini (Vertigo S2 Motorsport), la Campionessa 2020 Martina Gallieni (Team TRRS Italia NILS), Alessia Bacchetta su GASGAS reduce dal primo podio nella serie tricolore più la #1 nazionale 2018-2019 Alex Brancati (GASGAS).

Tutto ancora in gioco nelle restanti classi al via della serie tricolore Outdoor. Nella TR2, Manuel Copetti annovera un considerevole margine di vantaggio rispetto al compagno di squadra al Team TRRS Italia NILS, Andrea Gabutti, con Luca Corvi (GASGAS Junior Team) e Francesco Cabrini (Vertigo) a seguire. Sono 6 le lunghezze di margine nella classifica TR3 invece per Alessandro Nucifora (Jotagas) su Luca Poncia (Beta), con Cristian Bassi (Beta) potenziale terzo incomodo nella corsa al titolo. La TR3 125 vede altresì il duello tra Giacomo Brunisso e Mirko Pedretti, giovani Pata Talenti Azzurri FMI ed atleti delle Fiamme Oro entrambi su Beta, con la TR3 Open che profila la lotta tra Paolo Ruffoni (Beta), Andrea Buschi (GASGAS) e Michael Daniele Pellegrinelli (Vertigo). Da seguire anche la TR4 con l’ex Campione della serie Valter Feltrinelli (Montesa) determinato ad assicurarsi il titolo a scapito di Fabrizio Barre (Beta) e Roberto Prina (Beta).

Le Classifiche del Campionato Italiano Trial

ULTIMA PROVA DELL’ITALIANO MINITRIAL

Sempre domenica 17 ottobre andrà in scena a Colico anche l’atto conclusivo del Campionato Italiano MiniTrial riservato ai giovanissimi di almeno 8 anni di età. In una stagione che registra un trend in ascesa per quanto concerne il numero di partecipanti, frutto della spinta propulsiva al movimento giovanile voluta dal Comitato Trial FMI comprensiva dell’istituzione di un Challenge NILS a supporto dei Campioni di domani, in questa circostanza verranno assegnati i titoli italiani 2021. Nella MiniTrial A si presenterà al comando Alberto Brandani, con gli altri leader di campionato che rispondono al nome di Etienne Giacuzzo (B), Fabio Mazzola (C), Ivan Mezzogori (D) e Giacomo Midali (Open). Giochi-chiusi nella graduatoria Femminile-B con Erica Bianchi in trionfo in tutte e cinque le prove finora disputate.

Le Classifiche del Campionato Italiano MiniTrial

L’ITALIANO INDOOR PROTAGONISTA VENERDÌ

Il fine settimana di attività a Colico inizierà tuttavia venerdì 15 ottobre con il conclusivo round del Campionato Italiano Trial Indoor 2021. Prova sostitutiva di Varazze originariamente prevista per lo scorso 31 agosto, l’Area Trial del Moto Club Colico ospiterà la gara dove verranno allestite 6 Zone Indoor (3 manufatti in cemento, 2 sassi e 1 tronco) con il consueto format del CITI. Alla luce dei verdetti offerti dai precedenti round di Cortenova e Lazzate, Gianluca Tournour si presenterà al comando della classifica di campionato con 5 lunghezze di vantaggio su Matteo Grattarola, 7 a scapito di Carlo Alberto Rabino sorprendente vincitore del secondo round.

Le Classifiche del Campionato Italiano Trial Indoor

