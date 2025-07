A Courmayeur premi di tappa e trofei di circuito per la Coppa Italia Lead U15 e U17

Al Climbing Center di Courmayeur sabato 12 luglio si è disputata la seconda e ultima tappa di Coppa Italia Lead dedicata alle categorie Under 15 e Under 17.

I giovani esperti della specialità di difficoltà si sono affrontati in una competizione appassionante. Nelle qualifiche della categoria U17 femminile si è posta fin da subito al comando Giorgia Zanetti (Intellighenzia Project Padova) con 2 top, seguita da Vanessa Atz (AVS St. Pauls) e Rebecca Belardinelli (Climbing Side Roma). In finale è salita sul gradino più alto del podio la Zanetti, argento per la Belardinelli e bronzo per Rita Bruni (Synergika SSD).

Nelle qualifiche maschili si è verificato un ex aequo di 9 atleti con 2 top: Leonardo Blasutig (Chiodo Fisso Tolmezzo), Dario Cadonau (AVS Meran), Marco Checchin (Opera Verticale ASD), Sam Da Pozzo (Cortina 360), Gabriele Fisanotti (C.A.T. Torino), Andrea Locatelli (ASD Koren), Riccardo Rizzoli (Orobia ASD), Michele Scarlatti (Maniro Climbing ASD) e Alessandro Sofia (The Forge Climb ASD). In finale ha conquistato l’oro Michele Scarlatti (Maniro Climbing), l’argento è andato a Alessandro Sofia (The Forge Climb) e il bronzo a Dario Cadonau (AVS Meran).

Nella categoria U15 femminile hanno dominato le qualifiche, conquistando il 1° posto a pari merito con 2 top, Agnese De Micheli (Vertikarcare) e Chiara Franceschi (Arco Climbing), mentre al 3° posto si è piazzata Nadja Ranalter (AVS Brixen). In finale ha trionfato la Franceschi, argento per la Ranalter e bronzo per Anna Aleida Barnaba (Climbing Side Roma).

Nella gara maschile ha guidato il gruppo fin dalle qualifiche Hervè Melada (Mad Climbers ASD), seguito da Anton Moser (AVS St Pauls) e da Carlo De Cristofaro (Star Wall Climbing Roma).

In finale oro per Melada, argento per De Cristofaro e bronzo per Matteo Franchi (Beta House SSD).

Essendo la tappa conclusiva di Coppa Italia Lead sono stati assegnati anche i trofei di circuito: nella categoria U17 ha sollevato il trofeo Giorgia Zanetti con 1545 punti, argento per Maia Marinescu (MilanoArrampicata) con 1350 punti, bronzo per Rita Bruni con 1300 punti. Nel comparto maschile la Coppa di circuito è stata conquistata da Alessandro Sofia con 1350 punti, argento per Andrea Locatelli con 1300 punti e bronzo per Michele Scarlatti con 1240 punti.

In U15 la vincitrice della Coppa Italia 2025 è stata Chiara Francesca con 2000 punti, argento per Anna Aleida Barnaba con 1495 punti e bronzo per Nadja Ranalter con 1382,5 punti. Mentre nel comparto maschile il trionfatore all around è stato Hervè Melada con 2000 punti, argento per Anton Moser con 1235 punti e bronzo per Mattia Dongiovanni (Rotpunkt ASD Carmagnola) con 1220 punti.

Nella giornata di domenica 13 luglio si è tenuto un raduno destinato ai finalisti di entrambe le categorie: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dedicato specificamente agli U15, dalle ore 14.00 alle ore 17.30 dedicato agli U17. La giornata è stata fruttuosamente investita per affinare numerosi dettagli tecnici e per approfondire il lavoro sui tracciati, permettendo così ai giovani atleti di focalizzarsi meglio su alcuni movimenti e di migliorare le proprie prestazioni.

Per visionare i risultati: https://fasi.results.info/event/943/

Com. Stam. + foto FASI