A Desenzano del Garda dal 23 al 26 ottobre il Campionato delle Zone FIV 2025

– Il confronto-festa tra equipaggi Under 25 da tutti i Comitati regionali della FIV – Abolita la figura del tutor (over 25), alla quarta edizione è un vero italiano a squadre giovanili d’altura

Tutto pronto a Desenzano per la disputa della quarta edizione del Campionato delle Zone FIV, aperto a equipaggi Under 25 selezionati in ciascuna delle 15 Zone (i Comitati Regionali) dell’organizzazione periferica della Federazione Italiana Vela.

Le regate si svolgono a bordo di monotipi minialtura della classe Dolphin 81 (circa 8 metri), con regate di flotta arbitrate in acqua e due giorni di semifinali e finali anche in match race per definire il podio e il titolo. Il club organizzatore è la Fraglia Vela Desenzano lungo la costa sud del lago di Garda.

Sono presenti quasi tutte le Zone, ciascuna con equipaggi di cinque persone e un team leader, che spesso è anche il Presidente di Zona. Si regata da venerdi a sabato. La novità di questa edizione è l’abolizione della figura del tutor, unico fuori quota over 25 che spesso in passato ha creato qualche disequilibrio tra le Zone. Questa volta in gara solo velisti e veliste Under 25 per un vero campionato delle Zone di vela d’altura giovanile. Un percorso del quale fanno parte i recenti programmi formativi federali che in parecchie Zone hanno visto corsi d’altura giovanili con la crescita di profili in grado di regatare in autonomia.

Qualche nome tra i presenti: la I Zona (Liguria) avrà come team leader il presidente Alessandro Pezzoli, mentre il timoniere designato è l’ex 420 Tommaso Cilli. Anche la II Zona (Toscana e Umbria) ha il presidente Lorenzo Barberi quale team leader, mentre il timoniere è Gabriele Corsi. Altri presidenti di Zona presenti a guidare le proprie squadre saranno Corrado Fara (III Zona, Sardegna), Alberto La Tegola (VIII Zona, Puglia), Adriano Filippi (XIII Zona Friuli Venezia Giulia), Giampaolo Montagni, padrone di casa della XIV Zona (Trentino Alto Adige e Lago di Garda), Davide Ponti (XV Zona, Lombardia Piemonte e Valle d’Aosta). In altri casi sono presenti direttori sportivi di alcune Zone. Oltre a quelli citati, i timonieri in gara saranno Filippo Vincis (III), Gabriele Centrone (IV), Giulio Genna (VII), Ciro Basile (VIII), Federico Costantini (X), Amerigo Bottura (XI), Margherita Pillan (XIII), Malika Bellomi (XIV) e Ruben Lo Pinto (XV).

Nei giorni di campionato saranno diffuse informazioni, risultati, foto e video.

Oltre alle regate, il Campionato delle Zone si conferma una occasione di approfondimento e formazione, e propone in programma una serie di eventi collaterali.

MERCOLEDI 22 OTTOBRE 2025

Ore 18.30/20.00 – Webinar sul Regolamento del Campionato delle Zone ( a cura del Settore Match Racing & Team Racing con la Collaborazione del CdR e Presidente CdP)

GIOVEDI 23 OTTOBRE 2025

Ore 8.30/12.30 – Accoglienza e perfezionamento iscrizioni – segreteria FVD

Ore 14.00/17.00 – Accoglienza e perfezionamento iscrizioni – segreteria FVD

Ore 8.30/17.00 – Prova imbarcazioni – Slot 1-4

Ore 18.30 – Cerimonia di apertura

A seguire – Rinfresco di benvenuto – Sede Fraglia Vela Desenzano

VENERDI 24 OTTOBRE 2025

Ore 08.00 – Skipper Meeting

Ore 9.00 – Primo segnale di avviso di giornata

Al rientro – Pasta Party

TBD – Seminario di Vantage Sailing su “L’importanza dell’utilizzo e dell’analisi dei dati rilevati a bordo”/ Relatore Emanuele Collia c/o sede Fraglia Vela Desenzano

SABATO 25 OTTOBRE 2025

TBD – Primo segnale di avviso di giornata

Ore 19.30 – Cena delle Zone, presso “La Cambusa della Fraglia”

DOMENICA 26 OTTOBRE 2025

TBD – Primo segnale di avviso di giornata

Al rientro Premiazioni e brindisi

