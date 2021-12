A Drag Race l’omaggio all’icona LGBTQ+ per eccellenza: la Grande Raffaella Carrà. Ospite d’eccezione Tiziano Ferro

E’ arrivato il giro di boa per le concorrenti di DRAG RACE ITALIA, il talent show che incoronerà la prima “Italia’s First Drag Superstar” e la terza puntata, disponibile da venerdì 3 dicembre, in esclusiva per l’Italia solo su discovery+, non potrebbe essere più esplosiva.

Le sette drag queen rimaste in gara Ava Hangar, Divinity, Elecktra Bionic, Enorma Jean, Farida Kant, Le Riche e Luquisha Lubamba, si sfideranno prendendo ispirazione da una vera diva e regina della musica e dello spettacolo: Raffaella Carrà.

L’icona LGBTQ+ più famosa e amata sarà la musa sia della mini-challenge, dove le drag dovranno ricomporre un puzzle che raffigura i look più conosciuti della Carrà, sia nella competizione a squadre, un Rusical dedicato alla vita della celebre showgirl. E ancora a tema Carrà sarà la prova finale che porterà in passerella i look a lei ispirati, e che verrà giudicata da un bancone della giuria di altissimo livello. Ospite d’eccezione di puntata è Tiziano Ferro, in collegamento da Los Angeles. In studio invece, accanto alla drag queen Priscilla, l’attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini e l’influencer e conduttore tv Tommaso Zorzi, per la terza puntata saranno presenti il maestro Stefano Magnanensi, per tanti anni collaboratore di Raffaella Carrà che aiuterà le drag queen nel Rusical, l’attivista LGBTQ+ e showgirl Vladimir Luxuria e lo stylist Nick Cerioni. Grandi ospiti e grandi performance: il terzo episodio di Drag Race Italia ha tutti gli ingredienti per uno show davvero imperdibile.

“DRAG RACE ITALIA” è un format di proprietà di World of Wonder, prodotto da Ballandi disponibile in esclusiva per l’Italia solo su discovery+ dal 19 novembre. L’hashtag ufficiale è #dragraceitalia.

Prodotto da Ballandi – Showrunner: Dimitri Cocciuti – Autori: Susanna Blättler, Yuri Grandone, Francesco Megalizzi – Per Tommaso Zorzi: Gabriele Parpiglia – Regia di Marco Manes – Dop Marco Brindasso – Scene Francesco Mari – Produttori esecutivi: Claudio Tarquini per Ballandi.

