A Dubai (UAE) è in corso la 5^ e ultima tappa del Campionato Mondiale UIM 2024 Offshore X-CAT. Gare al via oggi e domenica 15 dicembre

È in corso negli Emirati Arabi Uniti a Dubai, per concludersi domenica 15 dicembre, il Dubai Grand Prix UIM XCAT”, valido quale 5° ed ultimo appuntamento stagionale del Mondiale UIM Offshore X-CAT 2024.

Il Mondiale X-CAT è iniziato negli Emirati Arabi Uniti con le prime due gare stagionali nel Round di Fujairah lo scorso 1 e 3 marzo e poi è proseguito in Italia con il 3° Round di Palermo il 19 luglio scorso e quello di Pisticci in Basilicata dal 23 al 27 settembre. È proseguito poi in Arabia Saudita a Dammam lo scorso 21-23 novembre, per poi concludersi in questo fine settimana negli Emirati Arabi Uniti.

Numerosi gli appassionati presenti a Dubai per vedere in azione i potenti e spettacolari scafi catamarani da oltre 200 KM/H, in una tappa, quella emiratina, ultima di Campionato e, quindi decisamente importante ed impegnativa per tutti gli equipaggi in vista della conquista del Titolo Iridato 2024.

Dieci sono gli equipaggi attualmente impegnati. Tra loro quello degli azzurri Rosario e Giuseppe Schiano di Cola su scafo n.96, attuali leader di classifica, e Alfredo Amato in coppia con Roberto Lo Piano su scafo n.22; in azione anche il veneto Giovanni Carpitella in coppia con l’australiano Darren Nicholson su scafo n.222 e Gianpaolo Montavoci che affiancherà il belga Francis Notschaele.

La parte alta della classifica provvisoria del Mondiale vede in testa a quota 215 punti i napoletani di HPI Fujairah Racing Team (Rosario e Giuseppe Schiano di Cola), tallonati dagli svedesi di Swecat (Sebastian Groth ed Erik Sundblad Johansen) a 214 punti; seguono gli emiratini del Victory Team (Salem Al Adidi e Eisa Al Ali) a 163 punti e, quarti in classifica in lizza per una medaglia, gli azzurri Alfredo Amato e Roberto Lo Piano su scafo n.22 “Città di Palermo”, a 159 punti.

Come da programma orario (ora locale), a Dubai i piloti affronteranno oggi venerdì 13 dicembrela Pole Position Q1 alle ore 11:00 e, a seguire, Gara 1 alle ore 15:00; sabato 14 dicembre, Pole Position Q2 alle ore 12:00 e, alle 15:30 la XCAT KILO RUN; domenica 15 dicembre Gara 2 alle ore 14:30. Premiazioni a seguire.

