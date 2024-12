A Dubai (UAE) grandi festeggiamenti per i napoletani Rosario e Giuseppe Schiano di Cola dell’HPI Fujairah Racing Team, neo Campioni del Mondo di Offshore XCAT

A Dubai (UAE), si è conclusa oggi, domenica 15 dicembre, la 5^ e decisiva tappa del Mondiale Offshore X-CAT 2024. Due le gare in programma effettuate dagli equipaggi tra venerdì e oggi.

Sugli 11 equipaggi partecipanti, è arrivato il primo iridato in carriera per Rosario e Giuseppe Schiano di Cola, l’equipaggio campano del HPI Fujairah Racing Team (foto in apertura 2024 PH x-cat.racing) che ha brillantemente chiuso il Mondiale a quota 268 punti; secondo posto del podio iridato per l’equipaggio svedese del Swecat, con Sebastian Groth ed Erik Sundblad Johansen, a 262 punti totali.

Medaglia di Bronzo mondiale agli emiratini del Victory Team (Salem Al Adidi e Eisa Al Ali), con 202 punti conquistati.

Estremamente soddisfatto il fortissimo equipaggio napoletano, che già lo scorso anno aveva sfiorato il Titolo iridato piazzandosi al secondo posto assoluto. Quest’anno ha preparato la stagione agonistica in modo perfetto curando ogni aspetto e riuscendo a condurre il Mondiale XCAT sempre in testa alla classifica.

Un successo, quello festeggiato oggi negli Emirati Arabi dagli azzurri Schiano di Cola, meritatissimo e grandemente riconosciuto ed applaudito da tutti, tra cui in primis dalla nuova Dirigenza della Federazione Italiana Motonautica; un successo tuttavia per nulla scontato data anche, e soprattutto, l’estrema bravura e competitività degli avversari in acqua.

Il duo napoletano a Dubai si è infatti imposto grazie alla vittoria venerdì di Gara 1 e al 5° posto ottenuto oggi in Gara 2, al termine di una accesa battaglia con i diretti inseguitori, gli svedesi Sebastian Groth ed Erik Sundblad Johansen che, alla fine, si sono dovuti arrendere al dominio azzurro.

Per quanto riguarda agli atri equipaggi italiani impegnati a Dubai, 5° posto nella classifica Finale del Mondiale X-CAT per Alfredo Amato e Roberto Lo Piano che, con 173 punti ottenuti, hanno chiuso alle spalle degli inglesi del Team GB Scott Williams e Martin Campbell, a quota 183 punti. Sesto posto assoluto per il veneziano Gianpaolo Montavoci che ha gareggiato con il belga Francis Notschaele; noni classificati gli azzurri Serafino Barlesi e Andrea Comello, assenti a diversi Round del Mondiale, come anche il veneto Giovanni Carpitella che in coppia con l’australiano Darren Nicholson chiude la classifica del Mondiale.

www.uim.sport e www.x-cat.racing

