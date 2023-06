A Enna interviene il Leader UGL, Paolo Capone, per parlare del #viaggionelfuturo del lavoro 

Sabato 10 giugno, alle ore 15.30 Via Villarosa, 2 Enna, il Segretario Generale UGL Paolo Capone interverrà da remoto al congresso territoriale dell’UGL di Enna, presso via Villarosa, 2, Enna, per parlare dei temi locali e regionali che riguardano l’occupazione, l’economia e il lavoro.

“La stagione dei congressi territoriali rappresenta l’occasione per confrontarsi con gli iscritti e per costruire insieme il nuovo modello sindacale che affronterà il #viaggionelfuturo del lavoro. La provincia di Enna è una realtà capace di avere grandissimi meriti economici quanto importanti criticità lavorative. L’osservatorio economico di Confartigianato Sicilia scatta una fotografia chiara del mondo del lavoro dell’isola. Quel che salta subito all’occhio è la difficoltà nel percorso del recupero dell’occupazione pre-pandemia, per quanto riguarda i lavoratori indipendenti. Infatti, sono 290 mila nel 2022 gli indipendenti, cioè imprenditori, liberi professionisti, lavoratori autonomi, pari a un occupato su 5, in calo rispetto al 2019 di 17 mila unita, al -5,4%. Altro dato degno di nota, riguarda il numero degli occupati nel settore delle Costruzioni: Enna segna un +112,3% di occupati, piazzandosi prima anche nella classifica nazionale. Sicuramente un risultato importante che non deve, però, far calare l’attenzione sulle difficoltà occupazionali. Enna, infatti, rientra nelle 39 provincie italiane in cui i pensionati superano il numero di occupati. Non potendo dimenticare il fondamentale processo di digitalizzazione in una provincia, come quella ennese, tra le meno digitali d’Italia. Come UGL, conosciamo l’importanza cruciale del territorio siciliano e voglia essere presenti sull’Isola, affrontando temi prioritari come quelli relativi alle politiche del lavoro attivo, la stabilizzazione dei precari, lo spopolamento del territorio e lo sviluppo autonomo dell’economia”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale UGL, intervenendo in occasione del congresso territoriale dell’Ugl di Enna per parlare dei temi locali e regionali che riguardano l’occupazione, l’economia e il lavoro”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL.