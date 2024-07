A Eraclea Minoa l’Oasi di Marevivo diventa centro di aggregazione giovanile per l’estate 2024

Il programma di Marevivo Sicilia per l’estate 2024 si preannuncia ricco di eventi e attività pensate per coinvolgere i giovani e sensibilizzarli sull’importanza della tutela dell’ambiente.

L’Oasi di Eraclea Minoa e Bovo marina il 1° luglio ha aperto i battenti , divenendo anche un centro di aggregazione giovanile per i giovani residenti nei comuni di Montallegro, Cattolica Eraclea e molti altri comuni viciniori, con un programma ricco di proposte:

Laboratori didattici per scoprire i segreti del mare e del territorio circostante

per scoprire i segreti del mare e del territorio circostante Escursioni e visite guidate

I Blue Day – Giochi e tornei sulla spiaggia per divertirsi in compagnia

sulla spiaggia per divertirsi in compagnia Attività di volontariato per prendersi cura del mare e delle spiagge

per prendersi cura del mare e delle spiagge Sport sostenibili per promuovere il benessere fisico e la tutela ambientale.

L’iniziativa è promossa nell’ambito delle attività previste dal progetto Ambiente Giovani, finanziato dal Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali della Regione Siciliana e dal Dipartimento delle politiche giovanili e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il centro sarà aperto tutti i giorni e per tutta l’estate, dalle 10 alle 16, e i volontari Marevivo accoglieranno i visitatori per guidarli alla scoperta del territorio e al sano divertimento, non mancando di sostenere sempre sensibilità e rispetto per l’ambiente.

Allo scopo di raggiungere tutti gli obiettivi del progetto, l’Oasi di Marevivo diverrà anche un centro di aggregazione giovanile, trasformandosi in un punto di riferimento per tanti giovani residenti, favorendo l’integrazione e la socializzazione, creando un ambiente accogliente e inclusivo per tutti nel proposito di generare la nascita di relazioni nuove e positive.

Marevivo metterà a disposizione dei giovani partecipanti in maniera del tutto gratuita, i locali dell’Oasi, ma anche tante attrezzature come: canoe, sup e bike per vivere mille esperienze in un binomio perfetto con l’ambiente e la sostenibilità.

Un modo nuovo per scoprire il territorio e viverlo insieme più consapevolmente.

Ma c’è di più!

L’Oasi inoltre, anche per questa stagione 2024, continuerà ad accogliere la mostra Marine Litter Art, arricchita di alcune tra le più belle opere di trash art realizzate nelle quattro edizioni del concorso artistico organizzate da Marevivo Sicilia che ha visto artisti di tutta Italia cimentarsi nella realizzazione di installazioni, utilizzando esclusivamente i rifiuti rinvenuti presso la Foce del Fiume Platani. Le opere sono fornite di qr code che consente di approfondire i contenuti e i significati che gli artisti hanno voluto conferire alle creazioni che hanno realizzato.

Tutti gli eventi programmati saranno diffusi sulle pagine social di Marevivo Sicilia, al fine di favorire la più ampia partecipazione.

Chiunque vorrà potrà vivere un’esperienza nuova e significativa e sarà un ospite gradito al quale Marevivo non mancherà di offrire l’opportunità di provare nuove esperienze, assicurando inclusione e tante relazioni positive con tanti altri giovani e con la natura.

Per maggiori info 3347059354 oppure sicilia@marevivo.it

Com. Stam. + foto