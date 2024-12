A Erice, presso il centro Ettore Majorana evento internazionale sulla Medicina di laboratorio. Lectio magistralis del Prof. Silvio Garattini

Il 16 e 17 Dicembre 2024 avrà luogo a Erice, presso l’Ettore Majorana Foundation and Centre for Scientific Culture, il “3rd Course on Clinical Laboratory Medicine in the Third Millennium: Challenges and Opportunities”, diretto dai Professori Marcello Ciaccio, Mario Plebani e Francesco Salvatore, un evento di risonanza internazionale che riunisce esperti del settore medico-scientifico.

Il convegno, inserito nell’ambito delle attività dell’International School of Precision Medicine and Laboratory Medicine, diretta dai Professori Ciaccio e Salvatore, tratterà tematiche di grande rilievo nel panorama della Medicina di Laboratorio e della Medicina Clinica.

Il Prof. Eugenio Gaudio, rinomato morfologo, epatologo e accademico di fama internazionale, presenterà i più recenti avanzamenti terapeutici nel campo delle malattie del fegato.

Francesco Salvatore, eminente Biochimico Clinico e Professore Emerito dell’Università di Napoli “Federico II”, illustrerà la sua teoria rivoluzionaria sull’invecchiamento basata un’inversione del paradigma tradizionale che lo associa inevitabilmente alle malattie. Secondo il Prof. Salvatore, l’invecchiamento non è un destino ineluttabile, ma un processo che può essere modulato attraverso interventi mirati, sottolineando l’importanza di un approccio personalizzato alla Medicina, che inizi fin dalla giovane età con la promozione di stili di vita salutari e la prevenzione.

Saranno, anche, discussi i primi risultati del Progetto Age-It, un’iniziativa di ricerca italiana finanziata dal PNRR a cui partecipa il gruppo diretto dal Prof. Ciaccio, che mira a collocare l’Italia come hub scientifico di riferimento internazionale per comprendere e affrontare le sfide poste dall’invecchiamento della popolazione. Con il progressivo aumento dell’aspettativa di vita, cresce anche la prevalenza di patologie croniche e disabilità. In tal contesto, la prevenzione rappresenta una strategia essenziale per migliorare la qualità della vita.

Il Prof. Silvio Garattini, rinomato farmacologo e fondatore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, terrà una lectio magistralis sull’importanza della prevenzione nella promozione della salute pubblica, incoraggiando un approccio che privilegi la riduzione dei rischi attraverso comportamenti salutari piuttosto che il ricorso immediato a terapie farmacologiche. Nel suo libro “Prevenzione è rivoluzione. Per vivere meglio e più a lungo”, pubblicato nel Settembre 2023, il Prof. Garattini invita ad una rivoluzione culturale che renda la prevenzione una priorità per il benessere individuale e collettivo.

“La partecipazione a questo convegno – osserva il Professore Ciaccio – rappresenta, dunque, un’opportunità unica per i Professionisti del settore per aggiornarsi, scambiare idee e costruire collaborazioni interdisciplinari, in un momento storico in cui l’integrazione tra Medicina di Laboratorio e Medicina Clinica è assolutamente fondamentale”.

