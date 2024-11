A Fieracavalli 2024 Wayne, Nesli, Sarah Toscano e Dile:  il Pala Jumping Verona si infiamma per il ‘Crazy Horse Day’

Verona, 8 novembre – Adrenalina, competizione, suspence, ma anche musica, intrattenimento e spettacolo. Sono questi gli ingredienti del Crazy Horse Day by Handtmann, la novità assoluta della 126ª edizione di Fieracavalli che oggi ha visto il Pala Jumping Verona al padiglione 8 trasformarsi, in pochi secondi, da campo gara a palcoscenico, permettendo al pubblico di assistere non solo alle numerose competizioni in programma, ma anche di divertirsi sulle note dei più grandi successi dei cantanti Wayne, Nesli, Sarah Toscano e Dile.

La giornata si è aperta con le categorie Bronze e Silver dal 126 Gran Premio Fieracavalli che, alle 11, hanno lasciato spazio all’esibizione di Wayne. L’artista romano, ex membro della Dark Polo Gang, ha sorpreso il pubblico intonando all’improvviso “Cambiare Adesso”, il pezzo del trio di trapper che parla di rimanere fedeli a sé stessi, nonostante le pressioni esterne e i tradimenti.

«Sono davvero felice di esibirmi in un contesto così prestigioso, tra le competizioni e le eccellenze del mondo equestre, portando un momento di spettacolo e intrattenimento per il pubblico – ha dichiarato Wayne –. Passeggiando tra i padiglioni della fiera, sono rimasto profondamente colpito dalla quantità e varietà di cavalli presenti. È un’esperienza che racconta una storia di passione e rispetto reciproco, che si percepisce in ogni angolo della manifestazione».

Alle 12, poi, ha preso ufficialmente il via la Longines FEI Jumping World CupTM con il Premio n°1 by SITIP: una competizione serrata, combattuta sul filo dei secondi.

Al termine è stato Nesli – cantautore, rapper e produttore discografico italiano – ad emozionare i presenti con la sua voce profonda, sulle note di “Andrà tutto bene” e “La Fine”, due dei suoi più grandi successi.

«Quando mi è stata proposta l’opportunità di portare la mia musica in fiera, ho accettato con entusiasmo. Ho sempre ammirato il mondo equestre, grazie anche a un’amica che gestisce un maneggio e che mi ha fatto scoprire da vicino la straordinaria bellezza e forza del cavallo. Questa connessione si è rafforzata quando ho avuto l’occasione di girare un video e scattare delle foto a cavallo: è stato un momento intenso, che ha trasformato una semplice curiosità in una vera passione» ha dichiarato con entusiasmo Nesli.

Il premio n°2 by BANCA PASSADORE ha anticipato, invece, il momento dedicato a Sarah Toscano, vincitrice dell’edizione 2023 del talent “Amici”. Alle 15.55 la giovane cantante di Vigevano ha portato allegria e leggerezza, facendo ballare tutto il padiglione sulle note di “Sexy Magica” – inedito lanciato proprio durante il programma di Maria De Filippi – e “Tacchi (fra le dita)”, uno dei singoli contenuti nel suo primo EP che porta proprio il suo nome, Sarah.

«Non è la prima volta che visito Fieracavalli. Con una sorella amazzone, per me e la mia famiglia è sempre stato naturale, anno dopo anno, fare tappa qui a Verona – racconta Sarah – I cavalli sono creature straordinarie: basta osservarli anche solo da lontano per percepire immediatamente la loro forza e bellezza».

La competizione più importante della giornata, il premio n°3 presented by EQUIPE, si è conclusa alle 18.20 quando Dile – giovane cantautore abruzzese che ha raccolto oltre 30 milioni di ascolti in rete – si è esibito nel ring d’onore di Fieracavalli con la sua “Carnevale”, la canzone che in brevissimo tempo è diventata virale su TikTok (utilizzata in 6.000 video) entrando non solo nella top 50 della classifica settimanale della canzoni più utilizzate sull’app, ma anche nella Viral 50 di Spotify, che raccoglie i brani più virali del momento.

«Partecipare a Fieracavalli è stata un’emozione inedita. Da una parte, ho scoperto un universo affascinante, fatto di professionisti e appassionati che vivono il mondo equestre con dedizione; dall’altra, ho avuto l’opportunità di esibirmi davanti a un pubblico nuovo, che mi ha accolto con calore e partecipazione – ha raccontato DILE -. La mia prima esperienza in sella risale all’infanzia, quando, nonostante un po’ di timore per l’altezza, ricordo ancora la meraviglia di quel momento. Oggi, posso confermare che le ‘prime volte’ portano con loro emozioni speciali, che rimangono nel cuore».

Il Crazy Horse Day non si ferma qui. Subito dopo l’esibizione di Dile, infatti, andranno in scena le due categorie SPORT e PRO dell’Italian Champions Tour e, al termine, una prima assoluta: il Musical Equestre di Gessica Notaro, lo spettacolo che la vede, per la prima volta, alla Direzione Artistica.

Spazio anche alla moda con “Fashion & Horses” la sfilata a sostegno di Gi.A.DA organizzata da The Equestrian Show – con la collaborazione di “Donne e Cavalli” e Atelier Emé – che vedrà alcune pazienti oncologiche sfilare per lanciare un forte messaggio di rinascita e una raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo macchinario fondamentale per le cure. Per tutti coloro che, invece, vogliono riviere la vibes degli anni ‘90/2000, imperdibile la Crazy Horse Night alle Gallerie Mercatali, con il Teenage Dream.

