A Fiumalbo assegnati i titoli del Campionato Italiano Trial 2025

Uno dei Borghi più belli d’Italia teatro del gran finale di stagione del Campionato Italiano Trial. Nel cuore dell’Appennino Modenese ed al culmine di un’intensa giornata di gara svoltasi su un percorso particolarmente selettivo preparato dall’organizzatore Abestone Moto Club, a Fiumalbo sono stati assegnati i titoli 2025 delle due ruote trialistiche.

Accanto a Matteo Grattarola (TR1) e Gabriele Saleri (TR2), laureatisi Campioni con una tappa d’anticipo, si sono affiancati Fabio Mazzola (TR3), Daniel Cerutti (TR3 125), Mirco Martelloni (TR3 Open), Francesco Vignola (TR4), Andrea Sofia Rabino (Femminile A) e Laia Pichler (Femminile B), per una finalissima che ha insignito dei riconoscimenti finali del Campionato Italiano MiniTrial giovani interpreti della specialità come Federico Bonfanti (A), Giacomo Midali (B), Diego Mazzola (C), Giulia Canepaccio (Mono) e Giovanni Fondacaro (Entry).

GRAN FINALE A FIUMALBO

Complessivamente 100 trialisti hanno affrontato l’unica giornata di gara andata in scena domenica 28 settembre, certificando in via definitiva i valori in campo emersi in questa stagione. Come nella precedente gara svoltasi a Santo Stefano d’Aveto, ad aggiudicarsi la vittoria nella top class TR1 è stato Francesco Titli (Team TRRS Italia NILS), il quale per sole due penalità ha avuto ragione del 16 volte Campione italiano Matteo Grattarola (Beta Factory Trial Team). Mattia Spreafico (GASGAS) terzo ha completato un podio multi-marca con il Campione Europeo 2025 Lorenzo Gandola (Beta Locca Racing) che si è garantito il bronzo nella generale grazie alla quarta posizione di tappa, seguito da Gianluca Tournour (GASGAS Team Police Sport Italia) e Luca Petrella (GASGAS).

Con Gabriele Saleri (Beta Team 3D) laureatosi Campione 2025 con una prova d’anticipo, nella TR2 si è imposto in questa circostanza Mirko Pedretti (Beta Team 3D) per 3 punti su Giacomo Brunisso (Beta Locca Racing) con Thomas Bisaccia (Team TRRS Italia NILS) sul terzo gradino del podio. Vittoria di gara e di campionato altresì nella TR3 per il giovane Fabio Mazzola (Team TRRS Italia NILS) che ha regolato nel confronto diretto Matteo Bosis (GASGAS) con Daniele Tosini (GASGAS) terzo di giornata e di campionato, mentre la TR3 125 riservata ai giovani da 14 a 21 anni d’età ai comandi di moto 125cc di cilindrata ha insignito del titolo 2025 Daniel Cerutti (Beta), accontentatosi del terzo posto preceduto dal vincitore di tappa Giacomo Villari (Beta) e Lapo Farolfi (GASGAS). Se Federico Salvagni (TRRS) ha primeggiato nella gara di Fiumalbo, il titolo italiano della TR3 Open è stato assegnato ad un Mirco Martelloni (Beta) costante e concreto per tutto l’arco del campionato. Basta invece il terzo posto a Francesco Vignola (TRRS) per festeggiare l’alloro TR4 in una contesa che ha proiettato sul gradino più alto del podio Angelo Piu (TRRS) seguito da Michael Vignaroli (Beta).

Le tre artefici della vittoria sfiorata dell’Italia al Trial delle Nazioni 2025 hanno dato vita ad una bella sfida nella graduatoria Femminile A dove Andrea Sofia Rabino (Beta) ha completato l’opera con l’affermazione di gara e, per il quinto anno consecutivo, di campionato a precedere Alessia Bacchetta (GASGAS) e Martina Gallieni (Sherco). La Femminile B ha premiato Laia Pichler (TRRS) in qualità di Campionessa 2025 con Alessia Nucifora (GASGAS) seconda ed Alice Parodi (Beta) classificatasi terza.

Classifiche di gara del Campionato Italiano Trial 2025 a Fiumalbo

I CAMPIONI ITALIANI TRIAL 2025

TR1: Matteo Grattarola (Beta)

TR2: Gabriele Saleri (Beta)

TR3: Fabio Mazzola (TRRS)

TR3 125: Daniel Cerutti (Beta)

TR3 Open: Mirco Martelloni (Beta)

TR4: Francesco Vignola (TRRS)

Femminile A: Andrea Sofia Rabino (Beta)

Femminile B: Laia Pichler (TRRS)

Club Top: Moto Club Lazzate

Club Open: Moto Club Lazzate

Industrie: Beta

Classifiche finali del Campionato Italiano Trial 2025

Classifiche finali Club del Campionato Italiano Trial 2025

Classifiche finali Industrie del Campionato Italiano Trial 2025

I VERDETTI DEL CAMPIONATO ITALIANO MINITRIAL 2025

Complessivamente 36 giovanissimi di almeno 8 anni di età hanno preso parte al conclusivo appuntamento stagionale del Campionato Italiano MiniTrial con i vincitori di giornata contestualmente in grado di laurearsi Campioni italiani 2025. Questo il caso della MiniTrial A dove Federico Bonfanti (Beta) ha suggellato la sua stagione perfetta con 5 vittorie in 5 gare, centrando il titolo a punteggio pieno ed avendo ragione a Fiumalbo di un combattivo Eros Parravicini (Beta) e di William Franzoni (GASGAS), con quest’ordine a completare il podio di tappa. Discorso analogo nella MiniTrial B con il “pokerissimo” di Giacomo Midali (Beta), Campione italiano in una stagione dove ha concluso al secondo posto nell’Europeo Trial International Youth Cup, centrando l’ennesimo hurrà a precedere nell’ordine Tony Viero (Beta) e Manuel Bianconi (GASGAS). Finale al cardiopalma nella MiniTrial C con il titolo di fatto assegnato all’ultima zona: Diego Mazzola (TRRS) si assicura vittoria di gara e di campionato, riuscendo a spuntarla per una sola penalità su Gabriele Stecchetti (Beta), due su Ivan Mezzogori (Beta) e Niccolò Capecchi (Beta), quest’ultimo quarto di giornata lasciando per un solo punto il titolo a Mazzola. Stesso divario nella classifica finale della MiniTrial Mono dove la giovanissima Giulia Canepaccio (Beta) in un sol colpo ha vinto a Fiumalbo e centrato il titolo 2025 con il suo diretto avversario Matteo Mazzola (TRRS) non andato oltre il terzo posto in gara, preceduto anche da Ermanno Ughetto (TRRS). Per quanto concerne la MiniTrial Entry riservata ai trialisti alle loro prime esperienze agonistiche Giovanni Fondacaro (Beta) ha completato l’opera, vincendo in quest’ultima prova per due penalità su Giacomo Petito (Beta) con Alessandro Marzorati (TRRS) terzo.

Classifiche di gara del Campionato Italiano MiniTrial 2025 a Fiumalbo

I CAMPIONI ITALIANI MINITRIAL 2025

MiniTrial A: Federico Bonfanti (Beta)

MiniTrial B: Giacomo Midali (Beta)

MiniTrial C: Diego Mazzola (TRRS)

MiniTrial Mono: Giulia Canepaccio (Beta)

MiniTrial Entry: Giovanni Fondacaro (Beta)

Classifiche finali del Campionato Italiano MiniTrial 2025

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Concluso il Campionato Italiano Trial, la stagione 2025 delle due ruote trialistiche riserva ancora diversi appuntamenti da segnare nel calendario. Tra sabato 11 e domenica 12 ottobre a Morgex in Valle d’Aosta andranno in scena gli Internazionali d’Italia Trial e l’edizione 2025 del Trofeo delle Regioni Trial “Memorial Diego Bosis”, mentre il palcoscenico di EICMA in Rho-Fiera Milano ospiterà il 6 e l’8 novembre le ultime due prove stagionali del Campionato Italiano Trial Indoor.

