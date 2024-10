A Foligno eletti i campioni nazionali dell’escursionismo MTB CSI

Sui sentieri folignati nei pressi dell’Abbazia di Sassovivo, un weekend naturalistico a passeggio a piedi e sui pedali I campioni nazionali dell’escursionismo MTB CSI

Oltre 300 in sella su tracciati spettacolari della Valle d’Umbria. Sul podio vince l’organizzatrice All Mountain Foligno davanti alla Pale Guerru Hero

La decima edizione della Sassovivo Wild – Where Heroes Fight si è svolta sabato 26 e domenica 27 ottobre nel territorio folignate, offrendo ai partecipanti sentieri inediti e percorsi diversificati. Anche quest’anno, l’evento è stato valido come Campionato Nazionale CSI di Escursionismo MTB. La competizione ha attirato ben 300 atleti in sella per la gara tricolore, affiancati da 80 ciclisti per la prova Gravel, 50 bambini per la Wild Kids e 50 appassionati impegnati nel Wild Trekking, in un’esperienza all’aria aperta tra i paesaggi della Valle Umbra e la natura incontaminata.

Organizzato con grande precisione e cura dalla società ASD All Mountain Foligno, con il patrocinio del Comune di Foligno e in collaborazione con il Comitato CSI Foligno, l’evento ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutto il Centro Italia, con rappresentanze dall’Umbria, Alto Lazio, Marche, Lombardia, Abruzzo, Basilicata e persino qualche atleta straniero. I partecipanti si sono sfidati su un tracciato spettacolare e tecnicamente impegnativo, caratterizzato da single track tortuosi e scorci suggestivi. Due le opzioni di percorso: il più accessibile tracciato “supersoft” da 30 km e il percorso avanzato da 45 km, entrambi arricchiti da ristori lungo il tragitto. A conquistare il titolo è stata la società organizzatrice, ASD All Mountain Foligno, seguita da ASD Pale Guerru Hero, detentrice del titolo. Terzi in ex equo ASD BZI Brutti Zozzi Infangati, ASD Monte Fogliano Vittorio Bike e gli Skatenati. La classifica vede poi la Francescana Ciclostorica Foligno, Spello MTB Cycling, Battistelli Extreme, Ikuvium Bike Adventure e la Rampicorno/Pro Loco Verchiano.

A premiare i neo campioni nazionali è stato Giovanni Noli, Presidente del CSI Foligno, che ha sottolineato il successo di questa edizione e il valore di un evento che ogni anno unisce sport e passione per la natura.

Foto CSI