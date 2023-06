A Foligno in palio i Titoli Continentali di Compak Sporting

28° Campionato Europeo di Compak Sporting A Foligno in palio i Titoli Continentali In gara 392 tiratori in rappresentanza di 33 Paesi

Foligno (PG) – La Cerimonia di Apertura svoltasi ieri a Foligno ha dato il via al 28° Campionato Europeo FITASC di Compak Sporting, in programma da oggi sulle pedane del Club Olimpico Foligno (PG). In gara ci saranno 392 tiratori arrivati in Umbria da 33 diverse Nazioni. A dare il via alla manifestazione è stato il Presidente FITASC (Federazione Internazionale di Tiro con Armi Sportive e da Caccia) Jean Francois Palinkas, che ieri ha dato il benvenuto a tutte le delegazioni in compagnia del Presidente FITAV e ISSF (Federazione Internazionale degli Sport di Tiro) Luciano Rossi, di Domenico Metelli, Presidente dell’Ente Giostra della Quintana di Foligno e di altre autorità cittadine.

Le delegazioni delle Nazioni hanno sfilato accompagnate da dodici Alfieri della Giostra della Quintana e dalla Fanfare della Legioni Allievi dell’Arma dei Carabinieri.

A difendere i colori italiani il Commissario Tecnico Veniero Spada ha chiamato Cristian Camporese di Padova (PD), Davide Gasparini di Gabicce Mare (PU), Nicolò Meniconi di Perugia, Michael Nesti di Pistoia, Samuele Sacripanti di Amelia (TR), Michael Spada di Fabro (TR) e Daniele Valeri di Spoleto (PG) per la Squadra Maschile, Veronica Bertoli di Gavardo (BS), Carla Flammini di Bellante (TE), Alesssia Panizza di Lierna (LC), Katiuscia Spada di Fabro (TR) e Graziella Zambrino di Perugia per quella Femminile, Jacopo Adamati di Rovato (BS), Federico Busi di Verdello (BG), Damiano Cecchini di Assisi (PG), Samuel Ligi di Fermignano (PU) e Federico Vitarelli di Cascina Terme (PI) per quella Junior, Mauro Bosi di Forlì (FC), Alessandro Gaetani di San Miniato (PI) e Giuseppe Pupo di Pistoia per quella Senior e Luciano Bigolin di Galliera Veneta (PD), Damiano Facciolati di Lainate (MI) e Giovanni Provenzale di Rimini per quella dei Veterani.

Il programma della gara prevede 50 piattelli (due serie) al giorno da oggi, giovedì 15 giugno, fino a domenica 18 giugno. I Titoli di Campione Europeo verranno assegnati ai migliori di ogni qualifica.

LA SQUADRA AZZURRA DI COMPAK SPORTING

Men: Cristian Camporese di Padova (PD); Davide Gasparini di Gabicce Mare (PU); Nicolò Meniconi di Perugia; Michael Nesti di Pistoia; Samuele Sacripanti di Amelia (TR); Michale Spada di Fabro (TR); Daniele Valeri di Spoleto (PG).

Ladies: Veronica Bertoli di Gavardo (BS); Carla Flammini di Bellante (TE); Alesssia Panizza di Lierna (LC); Katiuscia Spada di Fabro (TR); Graziella Zambrino di Perugia.

Junior: Jacopo Adamati di Rovato (BS); Federico Busi di Verdello (BG); Damiano Cecchini di Assisi (PG); Samuel Ligi di Fermignano (PU); Federico Vitarelli di Cascina Terme (PI).

Senior: Mauro Bosi di Forlì (FC); Alessandro Gaetani di San Miniato (PI); Giuseppe Pupo di Pistoia.

Veterani: Luciano Bigolin di Galliera Veneta (PD); Damiano Facciolati di Lainate (MI); Giovanni Provenzale di Rimini.

Commissario Tecnico: Veniero Spada.

Com. Stam. + foto