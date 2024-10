A Foligno nel weekend il Campionato Nazionale MTB di Escursionismo

Il 26 e 27 ottobre a Foligno, ruote larghe sui sentieri della Sassovivo Wild – Where Heroes Fight In Umbria il Campionato Nazionale MTB di Escursionismo

Centinaia di ciclisti da tutta Italia attesi al via sui 30 o sui 45 km che andranno a laureare i campioni della MTB nella specialità Escursionismo. Partenza ed arrivo presso l’area sportiva di Campo Marte della cittadina umbra

FOLIGNO, 25/10/2024 – Il weekend più amato dagli appassionati di mountain bike sta per tornare. Tutto è pronto per la 10ª edizione della Sassovivo Wild, organizzata dalla società All Mountain Foligno in collaborazione con il CSI di Foligno. Un raduno in mezzo alla natura fra sentieri tortuosi e viste mozzafiato, due giorni di sport con le due ruote grasse protagoniste assolute. Molto attesi, fra gli eventi della manifestazione, la Wild Kids, la Wild Competition, il Campionato Nazionale Escursionismo di MTB CSI. L’evento è patrocinato dal Comune di Foligno in collaborazione con il Comitato CSI Foligno.

Sabato 26 ottobre, si comincia con la Wild Umbria Gravel Experience, con due percorsi a scelta, entrambi con punti ristoro (il Gustoso, di 80 km e 1.400 m di dislivello, oppure il Ghiotto, di 107 km e 1.900 m di dislivello), cui possono partecipare ciclisti con Gravel, MTB ed Ebike. Sempre sabato 26 ottobre, nel pomeriggio, saranno protagonisti i bambini che daranno vita alla terza edizione della Sassovivo Wild MTB Kids – riservata ai bambini dai 6 ai 12 anni che si cimenteranno in un percorso ad ostacoli non competitivo – con partenza alle ore 14 dagli impianti sportivi di Campo di Marte.

Domenica 27 ottobre il via al Campionato Nazionale CSI di Escursionismo con due percorsi spettacolari aperti a MTB ed Ebike. A scelta si potranno percorrere i 30 km supersoft o i più impegnativi 45 km, entrambi sempre con ristori lungo il tragitto.



Ad oggi sono oltre 300 gli iscritti, di numerose società del Centro Italia, ma anche di Lombardia, Abruzzo, Basilicata e con la presenza di qualche atleta straniero.

Saranno premiate le prime società in base al regolamento. Ad ogni concorrente che al traguardo arriverà con i 4 timbri che compongono la parola W I L D, ricevuti transitando a tutti i presidi stabiliti, verranno attribuiti tanti punti in misura dei km previsti dal tracciato. Sarà poi stilata una classifica decrescente comprensiva di tutte le società partecipanti cumulando il punteggio conseguito da ogni singolo partecipante della stessa società e aggiornato dei coefficienti di avvicinamento, calcolati in base alla distanza intercorrente trai capoluoghi della provincia di residenza della società e Foligno.

Domenica 27 ottobre ci sarà inoltre l’immancabile Wild Trekking, pensato per tutti gli amanti delle escursioni a piedi. La partenza sarà sempre da Campo di Marte, intorno alle 9:30, e il centinaio di partecipanti sarà accompagnato da guide esperte lungo un percorso che li farà immergere nella bellezza del paesaggio circostante.

Alla cerimonia di premiazione sarà presente il presidente del comitato folignate del CSI, Giovanni Noli.

Com. Stam. + foto CSI