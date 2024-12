A Forum Palermo un ristorante didattico: giovani allievi tra formazione e lavoro per imparare un mestiere

Si inaugura a Forum Palermo un ristorante didattico nell’area del Baglio Villa, una struttura con 160 posti a sedere distribuiti su più livelli, gestito da 90 allievi dell’Accademia del Gusto promossa da Ted Formazione Professionale Ets. Gli studenti, guidati dai loro insegnanti, offriranno ai clienti piatti speciali preparati da loro, unendo teoria e pratica in un ambiente professionale.

Il progetto dell’Accademia, quattro le annualità aperte a ragazzi dai 13 anni, è legato a un’impresa formativa, finanziata con fondi ministeriali tramite la Regione Siciliana, che consente agli allievi che devono rispettare l’obbligo scolastico di applicare sul campo le competenze apprese in aula colmando così il divario tra teoria e pratica.

I ristoranti didattici sono regolamentati da una normativa nazionale in cui gli allievi vengono formati nelle materie alberghiere e svolgono la loro pratica sottoponendosi alle dinamiche di un normale ristorante. Il ricavato delle attività svolte verrà reinvestito per potenziare e ampliare le attività formative e per finanziare delle borse di studio per i ragazzi meritevoli.

“Il nuovo ristorante didattico di Palermo, il secondo dopo quello Misilmeri, – spiega Tony Marfia, direttore di Ted Formazione Professionale – rappresenta un’occasione unica per i nostri studenti di apprendere i segreti della cucina e del servizio ai clienti e di lavorare in un contesto più dinamico in linea con le esigenze del settore. Tutti i ricavi generati dai nostri ristoranti didattici sono reinvestiti nel potenziamento dell’attività formativa, questo ci permette non solo di migliorare l’offerta didattica, ma anche di riconoscere agli studenti una borsa di studio per premiare il loro impegno e sostenerli nel percorso formativo. Il nostro obiettivo – conclude Marfia – è quello di creare una rete di imprese didattiche che facciano da ponte tra formazione e mondo del lavoro valorizzando le nostre tradizioni”.

Oltre ai piatti che si ispirano alla cucina gourmet, ma a prezzi accessibili, a pranzo e a cena, il nuovo ristorante, che sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 23 (chiuso domenica e festivi), proporrà ai clienti il brunch quotidiano, gli aperitivi e una volta a settimana ci sarà la possibilità di gustare la pizza.

Il ristorante didattico per molti ragazzi e ragazze rappresenta un primo contatto diretto con il lavoro. I giovani, grazie a questo percorso, acquisiscono competenze tecniche e la fiducia necessaria per affrontare le sfide del settore.

Negli spazi del Baglio, che è stato completamente ristrutturato nello stile e nei colori, ci sarà spazio anche per una parruccheria che permetterà ai visitatori e alle visitatrici del centro commerciale di concedersi momenti di relax.

Per chi vuole raggiungere lo Shopping Center con un mezzo pubblico, a basso impatto ambientale, potrà utilizzare la Linea 1 del Tram che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata si trova all’interno del parcheggio del centro commerciale.

