A Frassinoro Piandelagotti conclusa con successo la stagione 2022 del Campionato Italiano Trial

Una grande festa a compimento di una stagione da incorniciare per le due ruote trialistiche. A Piandelagotti, frazione del Comune di Frassinoro (Provincia di Modena), il conclusivo appuntamento del Campionato Italiano Trial e MiniTrial 2022 ha celebrato i suoi Campioni, registrando l’adesione complessiva di ben 100 iscritti. Nel percorso di gara preparato con competenza e professionalità dal Moto Club Racing Imolese #96 in collaborazione con il Gruppo Trial di Piandelagotti, si sono registrati alcuni verdetti a sorpresa, riaffermando l’ottimo momento della specialità anche alla luce dei recenti risultati conseguiti dalle trialiste e dai trialisti italiani a livello internazionale.

FINALE DI STAGIONE EMOZIONANTE PER L’ITALIANO TRIAL

Nel cuore dell’Appennino Tosco Emiliano è andato in scena un epilogo emozionante del Campionato Italiano Trial, come testimoniato ampiamente dalla classe TR2. Grazie alla seconda vittoria consecutiva, Stefano Garnero (Team TRRS Italia NILS) si è laureato Campione per 1 solo punto su Pietro Fioletti (Vertigo), terzo in gara preceduto da Luca Corvi (GASGAS). Conquistato il personale tredicesimo titolo italiano con una prova d’anticipo, Matteo Grattarola (Beta Factory Trial Team) si è garantito il successo nella TR1 in un podio condiviso con il proprio compagno di squadra Lorenzo Gandola e con Luca Petrella (GASGAS), a posizioni invertite in Campionato per un trio reduce dal sensazionale secondo posto conseguito dalla Maglia Azzurra al Trial delle Nazioni di Monza.

Un traguardo celebrato con una cerimonia che ha visto salire sul palco tutti gli artefici dei brillanti risultati conseguiti dall’Italia: la squadra femminile classificatasi terza con Andrea Sofia Rabino (Campionessa italiana Femminile A 2021-2022 e vincitrice anche di quest’ultima prova), Sara Trentini e Martina Gallieni, più Alessia Bacchetta (seconda in gara e campionato della Femminile A) e Mirko Pedretti (Campione italiano TR3 125 con una prova d’anticipo), coppia in trionfo nel Challenge.

Tornando ai verdetti del weekend, con Arnau Farrè (Sherco) primatista della graduatoria Internazionale ed Alessandro Amè (Team TRRS Italia NILS) al primo hurrà nella TR3 125, altresì la TR3 ha visto al ritorno al successo di Francesco Titli (Sherco), contestualmente di misura laureatosi Campione 2022 a scapito di Cristian Bassi (Beta). La TR3 Open ha invece certificato l’affermazione di Marco Andreoli (Sherco), mentre è bastato un secondo posto ad Angelo Piu (Vertigo) per conquistare l’alloro TR4 in una gara vinta da Stefano Donchi (GASGAS). Se Aylen Scalvedi (Beta) ha conquistato la vittoria di giornata, Erica Bianchi (Beta) si è laureata Campionessa italiana Femminile B al culmine di una brillante stagione.

Classifiche di Gara del Campionato Italiano Trial

I Campioni Italiani Trial 2022

TR1: Matteo Grattarola (Beta)

TR2: Stefano Garnero (TRRS)

TR3: Francesco Titli (Sherco)

TR3 125: Mirko Pedretti (Beta)

TR3 Open: Marco Andreoli (Sherco)

TR4: Angelo Piu (Vertigo)

Femminile A: Andrea Sofia Rabino (Beta)

Femminile B: Erica Bianchi (Beta)

I VERDETTI DEL CAMPIONATO ITALIANO MINITRIAL

Piandelagotti ha ospitato anche il quinto nonché conclusivo appuntamento stagionale del Campionato Italiano MiniTrial. La serie riservata ai talenti di almeno 8 anni di età ha espresso i suoi verdetti finali, registrando la partecipazione complessiva di 24 giovanissimi nelle classi al via. Nella MiniTrial A primo hurrà di gara per Etienne Giacuzzo (GASGAS), ma con il secondo posto Marco Turco (GASGAS) si è laureato Campione 2022 con Daniel Cerutti (GASGAS) terzo in gara e campionato. Con l’odierna vittoria, Fabio Mazzola (Ossa) si è invece appropriato del titolo MiniTrial B, regolando in questa tappa Giacomo Villari (Beta), Lapo Farolfi (GASGAS) con l’ex leader Edio Poncia (Beta) quarto. Cinque su cinque invece nella MiniTrial C per il Campione William Franzoni (GASGAS) con Riccardo Iaculano (Beta) e Giacomo Midali (Beta) nella top-3 di gara. Se Diego Mazzola (Oset) si è assicuato il titolo MiniTrial Mono, nella MiniTrial Entry ha conquistato gara e campionato Tony Viero (Beta) tenendo testa a Edoardo Salvai (GASGAS) e Federico Guglielmetti Mugion (Beta). Da segnalare nella Femminile Open la quarta vittoria stagionale e relativa conquista del titolo di Alice Parodi (Beta) con Sara Picasso (Beta) e Dalia Pardini (Sherco) a completare il podio di gara e della stagione 2022.

Classifiche di Gara del Campionato Italiano MiniTrial

I Campioni Italiani MiniTrial 2022

MiniTrial A: Marco Turco (GASGAS)

MiniTrial B: Fabio Mazzola (Ossa)

MiniTrial C: William Franzoni (GASGAS)

MiniTrial Mono: Diego Mazzola (Oset)

MiniTrial Entry: Tony Viero (Beta)

Femminile Open: Alice Parodi (Beta)

PROSSIMO APPUNTAMENTO PER IL TRIAL

Conclusa la stagione del Campionato Italiano Trial, per la specialità il 2022 riserva ancora l’appuntamento con il Trofeo delle Regioni in agenda il 23 ottobre prossimo in Val d’Ossola con la regia organizzativa del Moto Club Domo ’70.

Com. Stam./foto FMI