A Frassinoro Piandelagotti il gran finale del Campionato Italiano Trial 2022

A compimento di una stagione da incorniciare la località di Piandelagotti, frazione del Comune di Frassinoro situata in Provincia di Modena e nel cuore dell’Appennino Tosco Emiliano, si appresta ad ospitare nel fine settimana dell’1-2 ottobre il gran finale del Campionato Italiano Trial 2022. Con la regia organizzativa del Moto Club Racing Imolese #96 in collaborazione con il Gruppo Trial di Piandelagotti, l’atto conclusivo previsto dal calendario garantirà un’occasione di festa per tutta la specialità, celebrando i recenti successi sportivi conseguiti dai trialisti e dalle trialiste italiane a livello internazionale. Una gara di alto livello prossima ad esprimere gli ultimi verdetti in alcune delle principali classi al via, con l’assegnazione degli ultimi titoli italiani ancora in palio.

TRE TITOLI 2022 GIÀ ASSEGNATI

Chi si è già assicurato con una prova d’anticipo il titolo italiano nella top class TR1 risponde al nome di Matteo Grattarola. Il portacolori Beta Factory ha vissuto un mese di settembre da sogno con l’affermazione assoluta nella prima giornata di gara del Mondiale TrialGP a Ponte di Legno, rientrando tra gli artefici del secondo posto della Maglia Azzurra al Trial delle Nazioni di Monza. Il 13 volte Campione italiano in questa tappa dovrà vedersela proprio con i suoi compagni di squadra del Nazioni, Luca Petrella (GASGAS) e Lorenzo Gandola (Beta), rispettivamente secondo e terzo in campionato ed insieme a Gianluca Tournour (GASGAS) a confronto per l’argento di campionato.

Titolo vinto in anticipo anche nella Femminile A per la sedicenne Andrea Sofia Rabino (Beta Rabino Sport), contestualmente classificatasi terza nel Mondiale TrialGP Women, ottenendo con Sara Trentini (Vertigo) e Martina Gallieni (Team TRRS Italia NILS) uno storico podio per l’Italia al Trial delle Nazioni Femminile. Successo nell’evento di Monza anche per Alessia Bacchetta (GASGAS), vittoriosa del Challenge in squadra con Mirko Pedretti (Beta), quest’ultimo laureatosi Campione Italiano TR3 125 con una prova d’anticipo a precedere l’altro portacolori dei Pata Talenti Azzurri FMI, Alessandro Amè (Team TRRS Italia NILS).

LA SITUAZIONE NELLE ALTRE CLASSI AL VIA

Verdetti ancora da scrivere nelle altre classi al via a cominciare da una TR2 apertissima con cinque legittimi pretendenti al titolo italiano. Pietro Fioletti (Vertigo) comanda con 106 punti, 3 lunghezze di vantaggio rispetto a Stefano Garnero (TRRS), 7 su Luca Corvi (GASGAS), rispettivamente a 8 e 9 punti dalla vetta Andrea Gabutti (TRRS) e Pietro Petrangeli (Sherco). Nella TR3 soli due punti separano Cristian Bassi (Beta) e Francesco Titli (Sherco), con la TR3 Open che vede altresì cinque trialisti racchiusi in 9 lunghezze: Emanuele Gilardini (Jotagas), Marco Andreoli (Sherco), Giovanni Pizzini (GASGAS), Paolo Brandani (Sherco) ed Andrea Panteghini (Beta). La TR4 proietta invece al comando Angelo Piu (Vertigo), ma con Manuele e Gabriele Pardini (entrambi su Beta) distanziati di 8 e 9 punti, con il titolo italiano ancora da assegnare nella Femminile B con Erica Bianchi (Beta) a +8 rispetto ad Aylen Scalvedi (Beta).

CONCLUSIVA PROVA DEL CAMPIONATO ITALIANO MINITRIAL

Nel medesimo fine settimana andrà in scena la conclusiva prova del Campionato Italiano MiniTrial, serie che rappresenta il serbatoio di talenti della specialità con protagonisti i giovanissimi di almeno 8 anni di età. Per i Campioni di domani restano da assegnare tutti i titoli nazionali, registrando nelle rispettive graduatorie di appartenenza i primati di Marco Turco (MiniTrial A), Edio Poncia (B), William Franzoni (C), Tony Viero (Entry), Diego Mazzola (Mono) e di Alice Parodi (Femminile Open).

EVENTI A FRASSINORO PIANDELAGOTTI

Per questo conclusivo appuntamento stagionale il Moto Club organizzatore Racing Imolese #96 ha previsto la presenza di una navetta che porterà il pubblico dalla partenza fino al gruppo di zone dalla 3 alla 9. Sabato 1 e domenica 2 ottobre sarà inoltre allestita un’area dove gli istruttori presenti metteranno a diposizione delle MiniTrial elettriche per prove espressamente riservate ai bambini dai 7 ai 14 anni di età.

INFORMAZIONI UTILI, PROGRAMMA E PERCORSO

Con il “Format A“, per il Campionato Italiano Trial e MiniTrial è prevista una sola giornata di gara domenica 2 ottobre. Sul sito web ufficiale del Campionato Italiano Trial (trial.federmoto.it) saranno consultabili le classifiche in tempo reale con collegamento diretto al sistema TrialGo, mentre gli account social ufficiali Facebook e Instagram garantiranno costanti aggiornamenti nel fine settimana con notizie, foto ed informazioni utili. Gli highlights del weekend di gara trovano spazio su FedermotoTV, garantendo una vetrina di prim’ordine al Campionato Italiano Trial con una serie di contenuti esclusivi.

