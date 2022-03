A Fucecchio (Toscana), nel fine settimana arrivano i cani molecolari (Mantrailing) per un Workshop con Istruttori di fama internazionale.

Sabato 12 e domenica 13 marzo 2022, andrà in onda A Fucecchio (Toscana), il primo K9 Mantrailing Extended I organizzato da Mare & Monti Team Cinofilo Genova in collaborazione con Nose Academy ASD,

con la presenza di Istruttori esperti, nonché conosciuti a livello internazionale, del calibro dello svizzero Ivan Schmidt, Dog Trainer Professional e K9 Mantrailing Master Instructor (in prima linea nei famosi casi di scomparsa di Yara Gambirasio e le gemelline Sheep in Svizzera) insieme al K9 Mantrailing Master Instructor Virginia Ancona (Italia)



L’evento formativo in materia di ricerca persone scomparse prevede una parte di teoria, dove i partecipanti provenienti da tutta l’Italia, apprenderanno maggiori nozioni sulla fisiologia dell’olfatto, sulle tecniche di lettura del cane, sugli ausili in materia di ricerca persone, sulle differenti applicazioni, e sull’odorologia forense per poi spostare l’asse formativo sulla pratica con i propri cani.

Come spiega Ivan Schmidt – “è molto importante alzare l’asticella della qualità formativa, anche alla luce di tanti casi irrisolti o terminati in una tragedia, fornendo ai binomi una forte base di preparazione e una consolidazione in termini di tecniche e tipologie di scene di scomparsa. L’obiettivo di queste due giornate è quello di permettere ai partecipanti attraverso un sano confronto, l’accrescimento e il consolidamento della propria formazione nell’ambito della ricerca persone scomparse”

Le prove di lavoro, in questo primo step formativo, idoneo anche per chi vuole approcciarsi per la prima volta a questo mondo, avverranno in diurna in locazioni semi – urbane.

