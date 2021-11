A fuoco vettura AMTS a Catania. Autista e passeggeri incolumi. Accertamenti in corso

Nessun danno a persone per l’incendio improvviso avvenuto intorno all’una di oggi in piazza Borsellino sulla vettura della linea 523, subito trainata in rimessa

In data odierna, 4 novembre, intorno alle ore 12,50, all’altezza della rotatoria di piazza Borsellino, in centro a Catania, l’autobus matricola 4407 dell’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania, per motivi ancora in fase di accertamento ha preso fuoco nella parte posteriore. Al momento dell’incendio sul mezzo pubblico aziendale, in servizio sulla linea 523, erano a bordo l’autista e due passeggeri, tutti e tre scesi incolumi dalla vettura, che successivamente è stata prontamente rimorchiata fino alla rimessa dell’AMTS, per espletare tutti gli accertamenti e comprendere le cause dell’incendio.

