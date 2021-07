Dal 16 Luglio 2021 a Grammichele (CT) si rinnova l’appuntamento con “La Piazza dei Piccoli”, la rassegna di teatro per le famiglie organizzata dal Comune di Grammichele – Assessorato alle Politiche Sociali, con la Direzione Artistica dell’Associazione Culturale “Nave Argo” diretta da Fabio Navarra.

La seconda edizione della Rassegna, dopo il successo dello scorso, come occasione per far ritrovare e incontrare la Comunità vivendo assieme l’esperienza unica e irripetibile del teatro.

Nuova sede per la Rassegna che si svolgerà presso il giardino del plesso scolastico di Via Salvatore de Maio n.15.

Gli spettacoli in cartellone sono sei e verranno proposti con cadenza settimanale nei mesi di Luglio e Agosto.

L’inaugurazione della Rassegna, venerdi 16 Luglio, sarà affidata alla compagnia La Casa di Creta di Catania che presenterà “Cappuccetto Rozzo”: in scena Steve Cable e Antonella Caldarella, che ha curato il testo e la regia. Un colorato cantastorie straniero e un burattino dispettoso per racconteranno, cantando, la fiaba più amata dai bambini.

Giovedi 22 Luglio andrà in scena la compagnia Nave Argo con lo spettacolo “La Principessa stonata” scritto e interpretato da Iridiana Petrone. Lo spettacolo, che ha per protagonista una principessa coraggiosa e assai stonata, è costruito utilizzando le tecniche del teatro d’attore e del teatro di figura, unite a musiche vivaci, scene e costumi colorati.

“La pupa di pezza” è il titolo dello spettacolo della Compagnia Bottega del Pane Young di Noto che verrà presentato mercoledi 28 Luglio: in scena Maria Chiara Pellitteri e Miriam Aurora Scala anche autrice dei testi. Lo spettacolo, ispirato alla nota fiaba siciliana “La pianta del basiricò” facente parte della raccolta di Giuseppe Pitrè, evoca la bellezza e il fascino della tradizione popolare del racconto che esalta il gioco e l’immaginazione.

Venerdi 6 Agosto la compagnia La Casa di Creta di Catania presenterà lo spettacolo “Hello” con Maria Riela e Andrea Cable e la regia di Antonella Caldarella. Due personaggi bizzarri approdano nello stesso luogo. Cercano un posto dove vivere, vogliono costruirsi una casa, ma due case in questo posto non ci entrano. Riusciranno i due personaggi a superare le differenze e a capirsi?

Alla tradizione popolare siciliana dei racconti raccolti dallo scrittore Giuseppe Pitrè è ispirato “A pinna di Hu”, spettacolo in dialetto siciliano diretto e interpretato dal Iridiana Petrone della Compagnia Nave Argo che andrà in scena giovedi 12 Agosto.

La conclusione della Rassegna, giovedi 19 Agosto, sarà affidata alla Compagnia OTQA / Casa Teatro di Bagheria che presenterà lo spettacolo “Lentamente…la favola della lumaca” con Chiara Scirè, Davide Lo Coco e Enrica Volponi che ha curato anche la regia. Elogia della lentezza per assaporare i veri valori della vita.

La Rassegna è realizzata con il sostegno del Comune di Grammichele, del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo e in collaborazione con Latitudini, la rete siciliana di drammaturgia contemporanea costituita nel 2011 da alcuni tra i più interessanti organismi teatrali attivi in Sicilia.

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 18:30.

L’ingresso agli spettacoli sarà libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.

La Rassegna si svolgerà nel rispetto delle misure previste per il contrasto e il contenimento del Covid-19.

Informazioni: Nave Argo associazione culturale | tel. 333 3533684 – www.naveargo.org

Nave Argo è una compagnia teatrale con sede a Caltagirone (CT) che opera dal 1992 in Sicilia nel settore della Prosa contemporanea e del Teatro per l’Infanzia occupandosi dell’ideazione e realizzazione di spettacoli, progetti formativi, rassegne e festival. Dal 1994 ha organizzato a Caltagirone il festival di teatro contemporaneo “Teatri in Città” che in questi anni ha ospitato molti tra i gruppi e gli artisti più interessanti della scena italiana ed è stato premiato, nel 2005 e 2007, dalla Presidenza della Repubblica Italiana per il suo valore culturale e sociale. Dal 2000 organizza, sempre a Caltagirone, il festival di teatro per l’infanzia “Teatrinfiniti”. “Famiglie a Teatro” è la rassegna invernale di spettacoli per l’infanzia che Nave Argo organizza dal 2009 a Caltagirone.

Com. Stam.