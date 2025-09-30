A Imola, rientro positivo per Simone Patrinicola nel Tricolore GT

Chiamato a un impegno occasionale nel penultimo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, il talentuoso pilota siciliano (Ferrari 296 Challenge), già fregiatosi del titolo Endurance 2024, chiude entrambe le gare nella top ten sfiorando il podio nel match domenicale

Imola (Bo) – Dopo aver recitato il ruolo di protagonista nella GT Cup Europe 2025, mettendo a segno due successi su autodromi prestigiosi quali Spa-Francorchamps e Hockenheim, il pilota siciliano Simone Patrinicola, affiancato dal management della Tempo srl, lo scorso fine settimana è tornato a calcare l’asfalto di Imola in occasione del penultimo duplice appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, concludendo nono e quarto assoluto. Già fregiatosi del titolo tricolore nella passata stagione, ma nella serie Endurance, per il talentuoso driver ennese si è trattato di un impegno occasionale, conducendo in solitaria la Ferrari 296 Challenge messagli a disposizione dalla scuderia Best Lap.

«Quando il team mi ha offerto l’opportunità di disputare, seppur occasionalmente, il round imolese rindossando i loro colori, ho colto la palla al balzo, dopo le grandi soddisfazioni condivise insieme negli ultimi anni» – ha sottolineato Patrinicola – «Detto questo, è stato un weekend dai due volti. La prima gara del sabato un po’ sottotono, dove peraltro ho puntato più a difendere che ad attaccare, onde evitare inutili rischi. Nel confronto domenicale, invece, ho trovato il mio passo abituale e migliorato il feeling con la vettura tanto che il podio è sfumato solo a un giro dal termine quando, ben saldo in terza piazza, ho subito incolpevolmente una “toccata” con conseguente escursione su erba e ghiaia, perdendo giocoforza la posizione. Pazienza».

Tutto sommato, un discreto bilancio per Patrinicola con un finale in crescendo.

Com. Stam. + foto